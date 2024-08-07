Не кажіть "сон збувся": як правильно українською

Українці часто у щоденному мовленні можуть вживати суржикові слова або кальки з російської. Окремі їм навіть можуть здаватися нормативними.

Однак своє мовлення засмічувати не варто. Позбутися "мовного сміття" допомагає Освіта 24.

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Як сказати "сон збувся" українською

Педагогиня та блогерка Лара Чемерис навела неправильну фразу зі словом "сон" та підказала, як правильно.

Так, казати варто "сон справдився", а не "сон збувся",

– наголосила вона.

Педагогиня при цьому порадила українцям не забувати про грамотність.



Як сказати українською "сон збувся" / скриншот допису Лари Чемерис

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Як сказати українською "вставити свої 5 копійок"