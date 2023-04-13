Чем ближе экзамены, тем больше соцсетей: как наконец-то начать учиться

Экзамены приближаются, однако самоорганизацией подготовки могут похвастаться не все. Несколько минут отдыха превращаются в потерянные часы, из-за чего уровень стресса только растет.

Интернет и социальные сети должны были стать для нас неисчерпаемым источником знаний. Несколько кликов – и нам доступна любая информация или возможность связаться с экспертами определенной области.

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Но, как это часто случается, "что-то пошло не так", и мы готовы часами бессмысленно бродить по сети, просматривая сотни фотографий и видеоролики, содержание которых не сможем вспомнить уже на следующий день.

Отдых – это хорошо, но когда приближаются важные экзамены, так просто разбрасываться временем нельзя. Как вернуть контроль над своим временем, чтобы потом не жалеть о потерянном времени и возможностях – давайте разбираться.

Почему мы "подсели" на соцсети

Виновником является дофамин, который дарит нам чувство радости. Дело в том, что благодаря соцсетям мы можем получать его очень быстро и легко, не прилагая никаких усилий. Соответственно, бороться с соцсетями сложно, поскольку это требует усилий воли, а это очень ограниченный ресурс.

Социальные сети отвлекают от важных задач / Фото Pexels

Также стоит учитывать, что даже если мы учимся, то соцсети остаются доступными, стоит открыть новое окно или переключиться между приложениями. Отвлечься очень легко, а при подготовке к экзаменам это может иметь очень большую цену.

Что делать, чтобы не отвлекаться от учебы

Лишить себя доступа к соцсетям – очень простой рецепт, но воплотить его в реальность не так-то просто. Объяснение понятно: они стали важной частью нашей жизни и всегда под рукой.

Сразу предпринимать радикальные действия не стоит – это сделает успех крайне маловероятным. Лучше начать с ограничений, для этого есть множество полезных приложений и расширений для браузера.

Также можно попытаться найти дофаминовый заменитель: музыку, чай и прочее. Это может быть все, с чем вы сможете соединить обучение и снабдить мозг порцией легкого удовольствия.

Кроме того, попытайтесь превратить соцсети в своеобразное вознаграждение, но четко определите время "зависания". Приучите себя, что после сигнала будильника нужно возвращаться к более важным делам.

Конечно, для концентрации на работе вам нужно немало силы воли. Здесь не поможет мотивация, только системность. Будьте уверены – уже после нескольких итераций вам будет легко отказаться от соцсетей, а собственный прогресс побуждает и дальше ограничивать свое время в этих приложениях.