Свадьба – одно из важнейших событий в жизни человека. И проговаривая красивые поздравления для молодоженов, лучше подбирать украинские слова.

Имеет ли дословный перевод выражение "совет да любовь" и как его можно заменить, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Slovopedia.org.ua.

Как перевести выражение "совет да любовь"?

В самый важный день создания новой семьи – день свадьбы, молодоженам желают всех благ. Но едва ли не самым известным пожеланием является – "совет да любовь". Его часто произносили на свадьбах, в тостах, открытках или как благословение: "Совет вам да любовь!" – то есть желание согласия (советы, мудрости) и любви в супружеской жизни.

Однако это выражение – русский, и в украинском языке не имеет дословного перевода, поскольку не все фразеологизмы можно перевести без потери главной мысли.

Рассмотрим его по словам.

Слово "совет" происходит от старославянского совѣтъ, что означает – совет, мнение, согласие. Поэтому в таком виде оно отсутствует в украинских словарях. А в контексте брака – это пожелание взаимопонимания, способности советоваться, слышать друг друга.

А вот слово "любовь" украинские словари толкуют по-другому, чем русские. Ресурс "Горох" рассказывает, что так можно говорить и о симпатии, предпочтения и вкусы, и о чувствах. Но для чувств между мужчиной и женщиной имеем другое более теплое и значимое слово – "кохання".

Поэтому лучше заменить русские на украинские слова. Наиболее приближенными будут высказывания:

Злагоди та кохання!

Кохання та розуміння!

Згоди та кохання!

А если хотите сказать что-то поэтичнее, то подойдет:

"Хай ваше життя буде як казка, а віра одне в одного – як оберіг!"

"Нашим молодятам не сваритися та любитися".

"Радості в хаті, кохання в серці".

Хотя в нашем языке нет устоявшегося выражения, однако пожелания – это то, что идет от души, чувств к молодоженам и вашей искренности. Поэтому лучшие выражения, те которые вы придумаете сами!