Весілля – одна з найважливіших подій у житті людини. Та промовляючи красиві привітання для молодят, краще добирати українські слова.

Чи має дослівний переклад вислів "совєт да любовь" та як його можна замінити, розповідає 24 Канал, посилаючись на Slovopedia.org.ua.

Як перекласти вислів "совєт да любовь"?

У найважливіший день створення нової сім'ї – день весілля, молодятам зичать усіх гараздів. Та чи не найвідомішим побажанням є – "совєт да любовь". Його часто вимовляли на весіллях, у тостах, листівках або як благословення: "Совєт вам да любовь!" – тобто бажання злагоди (поради, мудрості) і любові в подружньому житті.

Однак цей вислів – російський, та в українській мові не має дослівного перекладу, оскільки не усі фразеологізми можна перекласти без втрати головної думки.

Розглянемо його по словах.

Слово "совєт" походить від старослов’янського совѣтъ, що означає – рада, думка, згода. Тому у такому вигляді воно відсутнє в українських словниках. А у контексті шлюбу – це побажання взаєморозуміння, здатності радитися, чути одне одного.

А от слово "любов" українські словники тлумачать по-іншому, ніж російські. Ресурс "Горох" розповідає, що так можна казати і про симпатію, уподобання і смаки, і про почуття. Але для почуттів між чоловіком та жінкою маємо інше тепліше і значущіше слово – кохання.

Тому краще замінити російські на українські слова. Найбільш наближеними будуть вислови:

Злагоди та кохання!

Кохання та розуміння!

Згоди та кохання!

А якщо прагнете сказати щось поетичніше, то підійде:

"Хай ваше життя буде як казка, а віра одне в одного – як оберіг!"

"Нашим молодятам не сваритися та любитися".

"Радості в хаті, кохання в серці".

Хоч у нашій мові немає усталеного виразу, однак побажання – це те, що іде від душі, почуттів до молодят та вашої щирості. Тому найкращі вирази, ті які ви придумаєте самі!