Как правильно и интересно на украинском сказать "спасибо"

В украинском языке есть немало слов, которые похожи на русские. Однако не все они могут быть суржиковыми.

Так, в нашем языке есть слова, которые ошибочно земляки избегают в речи по вышеупомянутой причине. Одно из таких назвал известный языковед и учитель Александр Авраменко.

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Как сказать "спасибо" на украинском языке

Зрительница поинтересовалась у языковеда, есть ли в украинском языке слово "спасибі", которое часто употребляют ведущие новостей.

Да. Благодарность можно выражать словом "спасибі", которое живет в наших письменных памятниках с 16 века. Оно происходит из соединения слов "спаси Боже" (укр.),

– подчеркнул Авраменко.

И добавил, что это сочетание слов со временем срослось в одно слово "спасибо".

Более распространенной этикетной формой выражения благодарности является слово "спасибо",

– отметил учитель.



Как сказать на украинском "спасибо" / скриншот видео

Также он акцентировал, что усилить благодарность можно словами "дуже" или "красно". То есть сказать "дуже дякую" или "красно дякую".

В украинском языке слово "красний" означает "красивый, замечательный". А действительно: "красномовним" (укр.) называют человека, который хорошо говорит,

– отметил Авраменко.

И попросил украинцев уважать друг друга, грамотно выражаясь.