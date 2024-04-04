Среднее образование теперь не будет обязательной частью профессионального

На днях в Минобразования анонсировали презентацию проекта нового закона "О профессиональном образовании". Он должен заложить основу для будущих изменений в сфере.

Что интересно, студенты профессиональных учебных заведений смогут получать профессиональное образование без обязательного получения среднего образования. Соответствующая норма есть в проекте закона.

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Среднее образование не будет частью профессионального

Так, законопроект предусматривает, что студент сможет получать среднее образование в другом учебном заведении одновременно с получением профессионального или в любое другое время в течение жизни.

Также, соответствии с проектом, в профессиональных учебных заведениях смогут учиться лица, которые не имеют базового среднего образования.

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Они получат право получать в учреждениях профессионального образования профессиональные квалификации, если это предусматривают профессиональные стандарты.

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Сферу профессионального образования будет регулировать новый документ