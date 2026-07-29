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Учеба Образование в Украине На образование и науку в Украине было выделено почти 273 миллиарда гривен
29 июля, 16:18
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На образование и науку в Украине было выделено почти 273 миллиарда гривен

Мария Волошин

Образование и наука по-прежнему входят в число ключевых сфер в Украине, которые получают необходимое финансирование из госбюджета. В первом полугодии этого года на них было выделено почти 272,9 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины. В ведомстве напоминают, что органы местного самоуправления должны своевременно и эффективно использовать эти средства.

Сколько средств было направлено на образование

Прежде всего это касается средств на закупку школьных автобусов, модернизацию учебно-практических мастерских и лабораторий, а также ремонт и обустройство столовых и укрытий в учебных заведениях.

Средства были направлены на:

  • 82,3 миллиарда гривен – на выплату повышенной на 30% зарплаты работникам образования;

  • 10,4 миллиарда гривен – на выплату доплат учителям за особые условия труда;

  • 12,3 миллиарда гривен – на получение высшего образования (бюджет и гранты);

  • 5,9 миллиарда гривен – на обеспечение бесплатного питания 1,5 миллиона учащихся;

  • 4,1 миллиарда гривен – на обустройство укрытий в 131 учебном заведении, в частности, в 113 школах и 18 учреждениях дошкольного образования;

  • 1,3 миллиарда гривен – на приобретение около 500 школьных автобусов;

  • 1,8 миллиарда гривен – на НУШ;

  • 0,8 миллиарда гривен – на издание и закупку учебников;

  • 0,5 миллиарда гривен – на приобретение оборудования, создание и модернизацию столовых (пищеблоков) в школах;

  • 0,3 миллиарда гривен – на государственную поддержку лиц с особыми образовательными потребностями;

  • 0,6 миллиарда гривен – на модернизацию мастерских и лабораторий в профессионально-технических училищах и колледжах и т. п.


Средства на образование / Минфин

Сколько средств было направлено на науку

На развитие науки в первом полугодии этого года из общего фонда госбюджета выделили почти 8 миллиардов гривен. В частности:

  • 4,073 миллиарда гривен – на организацию и проведение приоритетных научных исследований Национальной академией наук и национальными отраслевыми академиями наук;

  • 0,485 миллиарда гривен – на грантовую поддержку ученых по результатам конкурсных отборов, проведенных Национальным фондом исследований;

  • 1,914 миллиарда гривен – на поддержку приоритетных научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок вузов;

  • 0,314 миллиарда гривен – на обеспечение изучения окружающей среды Антарктического региона, обеспечение надлежащих условий для проведения научных исследований на антарктической станции "Академик Вернадский";

  • 0,886 миллиарда гривен – на модернизацию исследовательской инфраструктуры.


Средства на науку / Минфин

Напомним, в прошлом году расходы на образование и науку составили более 410 миллиардов гривен.

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