На образование и науку в Украине было выделено почти 273 миллиарда гривен
Образование и наука по-прежнему входят в число ключевых сфер в Украине, которые получают необходимое финансирование из госбюджета. В первом полугодии этого года на них было выделено почти 272,9 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины. В ведомстве напоминают, что органы местного самоуправления должны своевременно и эффективно использовать эти средства.
Сколько средств было направлено на образование
Прежде всего это касается средств на закупку школьных автобусов, модернизацию учебно-практических мастерских и лабораторий, а также ремонт и обустройство столовых и укрытий в учебных заведениях.
Средства были направлены на:
82,3 миллиарда гривен – на выплату повышенной на 30% зарплаты работникам образования;
10,4 миллиарда гривен – на выплату доплат учителям за особые условия труда;
12,3 миллиарда гривен – на получение высшего образования (бюджет и гранты);
5,9 миллиарда гривен – на обеспечение бесплатного питания 1,5 миллиона учащихся;
4,1 миллиарда гривен – на обустройство укрытий в 131 учебном заведении, в частности, в 113 школах и 18 учреждениях дошкольного образования;
1,3 миллиарда гривен – на приобретение около 500 школьных автобусов;
1,8 миллиарда гривен – на НУШ;
0,8 миллиарда гривен – на издание и закупку учебников;
0,5 миллиарда гривен – на приобретение оборудования, создание и модернизацию столовых (пищеблоков) в школах;
0,3 миллиарда гривен – на государственную поддержку лиц с особыми образовательными потребностями;
0,6 миллиарда гривен – на модернизацию мастерских и лабораторий в профессионально-технических училищах и колледжах и т. п.
Средства на образование / Минфин
Сколько средств было направлено на науку
На развитие науки в первом полугодии этого года из общего фонда госбюджета выделили почти 8 миллиардов гривен. В частности:
4,073 миллиарда гривен – на организацию и проведение приоритетных научных исследований Национальной академией наук и национальными отраслевыми академиями наук;
0,485 миллиарда гривен – на грантовую поддержку ученых по результатам конкурсных отборов, проведенных Национальным фондом исследований;
1,914 миллиарда гривен – на поддержку приоритетных научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок вузов;
0,314 миллиарда гривен – на обеспечение изучения окружающей среды Антарктического региона, обеспечение надлежащих условий для проведения научных исследований на антарктической станции "Академик Вернадский";
0,886 миллиарда гривен – на модернизацию исследовательской инфраструктуры.
Напомним, в прошлом году расходы на образование и науку составили более 410 миллиардов гривен.