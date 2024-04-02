Средства на школьные укрытия будут распределять по-новому

Минобразования Украины пытается обеспечить ученикам возвращение доступа к очному образованию. В ведомстве говорят, что от этого значительно зависит качество образования и возможности социализации учащихся.

Поэтому МОН представило новые правила распределения субвенции на обустройство безопасной образовательной среды в учебных заведениях. Ведь наличие хранилищ в школах – главное условие для возвращения детей в школы.

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Как МОН будет распределять средства на укрытие в учебных заведениях

Глава Минобразования Оксен Лисовой говорит, что вопрос возвращения детей к очному обучению является чрезвычайно важным. И добавил, что уже есть наработанные политики, которые будут способствовать возвращению учащихся к очному обучению.

В этом году государственная субвенция на строительство и ремонт укрытий составляет 2,5 миллиарда гривен. Ранее средства поступали в области, а те определяли учебные заведения, где нужно строить укрытия. Теперь распределение субвенции будет происходить через новый инструмент – с использованием балльной системы через платформу DREAM,

– сообщил чиновник.

Общины, по его словам, самостоятельно будут подавать проекты, чтобы получить государственное финансирование на укрытие. Среди главных требований:

наличие проектно-сметной документации на строительство или капитальный ремонт укрытия;

в учебном заведении должно учиться не менее 200 детей;

проект должен быть завершен до конца 2024 года;

подтвержденное софинансирование от громады не менее 10% от общей стоимости проекта.

После подачи проекта система DREAM автоматически рассчитает баллы в соответствии с конкретными критериями. Больше об условиях получения субвенции и критериях оценки проектов читайте по ссылке.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Минобразования и Минцифра совместно вводят комплексную образовательную политику "Школа офлайн". О чем говорится, читайте по ссылке.