Поздравления со Сретением: теплые слова и открытки для поздравлений

Сретение – один из самых почитаемых праздников зимнего цикла. именно с ним связано немало примет, которые предсказывают погоду на весну и урожай.

Поздравления со Сретением и красивые открытки с праздником предлагает 24 Канал. Отправьте их тем, кого хотите поздравить в этот день.

Смотрите также Позанарік и еще 4 забытые украинские слова, которые обогатят ваш язык

Что означает праздник Сретения?

2 февраля христианский мир празднует Сретение Господне. Сретение Господне – один из древнейших праздников, символизирующий встречу человека с Богом в христианской традиции и встречу зимы с весной в народных верованиях.

Христианская история праздника рассказывает, что на 40-й день после рождения Иисуса Мария и Иосиф принесли Младенца-Христа в храм в Иерусалиме. Там они встретили старца Симеона, который по пророчеству должен был увидеть Спасителя перед смертью. Это событие стало символом встречи человечества с Христом.

В народной культуре украинцев праздник символизирует встречу зимы и весны, борьбу холода и тепла, темноты и света. Поэтому и приметы этого дня связаны с природными явлениями и прогнозами на будущее. В народных обрядах этот день часто представляли как символическую "борьбу" двух сил природы.

Само слово "сретение" означает – "встреча", а приметы этого дня издавна считались предсказателями погоды и урожая.

Как поздравить со Сретением Господним?

Традиционно, этот день изготавливают и освящают свечи в храмах освящают – так называемые громничные свечи. Их хранили дома как оберег от грома, молнии, пожаров и всякого бедствия. Считалось, что освященная свеча приносит мир в семью и защиту от непогоды. А еще прекрасная возможность – поздравить близких с праздником!

Открытка к Сретению / Pinterest

***

Поздравляю вас с праздником Сретения Господня! Сегодня мы вспоминаем удивительную встречу праведного Симеона с Младенцем Христом – встречу человечества с его Спасителем. Пусть свет громничной свечи, освященной в этот день, всегда будет вашей защитой от темноты и непогоды, а сердце наполняется миром и верой. Желаю, чтобы каждая встреча в вашей жизни была благословенной, а каждый день – полон Божьей любви и добрых дел.

Открытка к Сретению / Pinterest

***

Со Сретением! Сегодня зима встречается с весной, холод с теплом, ночь со светом. Пусть в вашей жизни тоже состоится эта большая встреча – встреча надежды с радостью, труда с успехом, мечты с их осуществлением. Пусть весна придет быстро и принесет новые силы, щедрый урожай и светлые дни для вашей семьи. Пусть каждая капля талого снега станет зерном благополучия, а каждый луч солнца – знаком счастья.

Открытка к Сретению / Pinterest

***

На Сретение зима и весна встречаются, и мы чувствуем, как в мире рождается новая гармония. Пусть в вашей душе тоже состоится эта встреча: пусть отступает холод сомнений, а теплые лучи веры и любви расцветают в сердце. Желаю вам светлых дорог, добрых людей рядом и вдохновения, которое ведет к новым свершениям. Пусть каждый день будет встречей с добром, а каждый миг – напоминанием о том, что свет всегда побеждает тьму.

Открытка к Сретению / Pinterest

***

Дорогие друзья! Сегодня мы празднуем Сретение – день, когда встречаются две силы: зима и весна, старое и новое, человеческое и Божественное. Этот праздник напоминает нам, что жизнь – это постоянная встреча: с людьми, с событиями, с самим собой. Пусть каждая ваша встреча будет наполнена мудростью, добротой и светом. Желаю вам силы для новых начинаний, радости от ежедневных дел и тепла, которое согревает даже в самые холодные дни.

Открытка к Сретению / Pinterest

***

Со Сретением Господним! Пусть свет громничной свечи согревает ваш дом, а встреча с Божьей благодатью дарит мир и покой сердцу.

Открытка к Сретению / Pinterest

Поздравляю с праздником встречи зимы и весны! Пусть холод отступает, а тепло и радость расцветают в вашем сердце. На Сретение зима с весной встречается, а в душе пусть расцветает надежда и свет новых начинаний.

***

Открытка к Сретению / Pinterest

Пусть этот день для вас будет мирным и спокойным – с душевным теплом и родными рядом!