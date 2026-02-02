Привітання зі Стрітенням і красиві листівки зі святом пропонує 24 Канал. Надішліть їх тим, кого хочете поздоровити у цей день.

Дивіться також Позазанарік та ще 4 забуті українські слова, які збагатять вашу мову

Що означає свято Стрітення?

2 лютого християнський світ святкує Стрітення Господнє. Стрітення Господнє – одне з найдавніших свят, що символізує зустріч людини з Богом у християнській традиції та зустріч зими з весною у народних віруваннях.

Християнська історія свята переповідає, що на 40-й день після народження Ісуса Марія та Йосип принесли Немовля-Христа до храму в Єрусалимі. Там вони зустріли старця Симеона, який за пророцтвом мав побачити Спасителя перед смертю. Ця подія стала символом зустрічі людства з Христом.

У народній культурі українців свято символізує зустріч зими й весни, боротьбу холоду й тепла, темряви й світла. Тому й прикмети цього дня пов’язані з природними явищами та прогнозами на майбутнє. У народних обрядах цей день часто уявляли як символічну "боротьбу" двох сил природи.

Саме слово "стрітення" означає – "зустріч", а прикмети цього дня здавна вважалися провісниками погоди й урожаю.

Як привітати зі Стрітенням Господнім?

Традиційно, цього дня виготовляють та освячують свічки у храмах освячують – так звані громничні свічки. Їх зберігали вдома як оберіг від грому, блискавки, пожеж і всякого лиха. Вважалося, що освячена свічка приносить мир у родину й захист від негоди. А ще чудова нагода – привітати близьких зі святом!

Листівка до Стрітення / Pinterest

***

Вітаю вас зі святом Стрітення Господнього! Сьогодні ми згадуємо дивовижну зустріч праведного Симеона з Немовлям Христом – зустріч людства з його Спасителем. Нехай світло громничної свічки, освяченої цього дня, завжди буде вашим захистом від темряви й негоди, а серце наповнюється миром і вірою. Бажаю, щоб кожна зустріч у вашому житті була благословенною, а кожен день – сповнений Божої любові та добрих справ.

Листівка до Стрітення / Pinterest

***

Зі Стрітенням! Сьогодні зима зустрічається з весною, холод із теплом, ніч із світлом. Хай у вашому житті теж відбудеться ця велика зустріч – зустріч надії з радістю, праці з успіхом, мрії з їхнім здійсненням. Нехай весна прийде швидко й принесе нові сили, щедрий урожай і світлі дні для вашої родини. Хай кожна крапля талого снігу стане зерном добробуту, а кожен промінь сонця – знаком щастя.

Листівка до Стрітення / Pinterest

***

На Стрітення зима й весна стрічаються, і ми відчуваємо, як у світі народжується нова гармонія. Нехай у вашій душі теж відбудеться ця зустріч: хай відступає холод сумнівів, а теплі промені віри й любові розквітають у серці. Бажаю вам світлих доріг, добрих людей поруч і натхнення, яке веде до нових звершень. Хай кожен день буде зустріччю з добром, а кожна мить – нагадуванням про те, що світло завжди перемагає темряву.

Листівка до Стрітення / Pinterest

***

Дорогі друзі! Сьогодні ми святкуємо Стрітення – день, коли зустрічаються дві сили: зима й весна, старе й нове, людське й Божественне. Це свято нагадує нам, що життя – це постійна зустріч: із людьми, з подіями, з самим собою. Нехай кожна ваша зустріч буде наповнена мудрістю, добротою й світлом. Бажаю вам сили для нових починань, радості від щоденних справ і тепла, яке зігріває навіть у найхолодніші дні.

Листівка до Стрітення / Pinterest

***

Зі Стрітенням Господнім! Нехай світло громничної свічки зігріває ваш дім, а зустріч із Божою благодаттю дарує мир і спокій серцю.

Листівка до Стрітення / Pinterest

Вітаю зі святом зустрічі зими й весни! Нехай холод відступає, а тепло й радість розквітають у вашому серці. На Стрітення зима з весною стрічається, а в душі хай розквітає надія й світло нових починань.

***

Листівка до Стрітення / Pinterest

Нехай цей день для вас буде мирним і спокійним – з душевним теплом та рідними поруч!