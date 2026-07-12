"Строк" или "срок": какое слово лишнее в украинском языке

После многих лет русификации мы нередко заменяем украинские слова теми, которые привыкли слышать в русском языке. Но иногда проблема заключается не только в русизме, но и в том, что мы путаем значения вполне нормативных украинских слов.

Почему в украинском языке нет слова "срок", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

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Не говорите "срок" – как правильно?

Есть слова, которые кажутся взаимозаменяемыми, хотя на самом деле обозначают разные понятия. Именно так произошло со словами "термин" и "строк". К тому же в разговорной речи часто можно услышать еще и "срок". Давайте разберемся в значении и происхождении этих слов и выясним , какое из них является ошибкой.

"У меня еще есть срок", "Какой срок выполнения?", "Срок действия документа истекает"… Такие выражения можно услышать каждый день. На самом деле "срок" – это русизм, который многие ошибочно считают украинским.

Зато "термин" и "строк" – это литературные украинские слова, но употребляются в разных значениях.

Срок – это промежуток или предел времени, отведенный для выполнения определенного действия или наступления события:

Срок выполнения работ.

Срок действия договора.

Продлить срок аренды.

В установленный срок.

В украинском языке сохранилось много слов с корнем -строк-:безстроковий, довгостроковий, короткостроковий, прострочити, відстрочити, строчити, и первоначально оно было связано с понятием определенного времени или назначенного предела.

А откуда взялось слово "срок"? Слово "срок" – это русская форма, родственная словам "строк" и "термин". Именно поэтому словарь "Горох" рекомендует заменять его словами "строк" или "термин" – в зависимости от контекста.

А что означает "срок"? Слово "термин" имеет два основных значения:

Первое – точно определенный момент или период времени, конечная дата: срок выполнения работы; срок годности; срок полномочий.

Второе – слово или словосочетание, обозначающее научное или специальное понятие: юридический термин; медицинский термин; лингвистический термин.

Слово "термин" пришло в украинский язык через европейские языки от латинского terminus, что означало "граница", "рубеж", "конец". В древнеримской мифологии Термин был даже богом границ и пограничных знаков.

Именно поэтому слова "термин" и "строк" частично пересекаются по значению, но не всегда могут заменять друг друга.

В юридических текстах нередко употребляют и "строк", и "термин", но не как абсолютные синонимы. Например, Гражданский кодекс Украины различает эти понятия: строк – это определенный период времени, а термин – конкретный момент, с наступлением которого связано определенное действие или юридическое последствие.

Поэтому запомнить несложно: "срок" – русизм, а "строк" и "термин" – нормативные украинские слова. Главное – употреблять каждое из них в присущем ему значении.