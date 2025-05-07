Почему Станиславов стал Ивано-Франковском и какие безумные названия он мог получить при "советах"

Немало городов в Украине были переименованы в советское время. Но в независимой Украине не все вернули свое историческое название. Таким городом является и Ивано-Франковск.

Красивый европейский город, один из 24 областных центров Украины, стоит того, чтобы к нему приехать в гости. А еще – познакомиться с историей его имени, о которой расскажет 24 Канал, ссылаясь на "Репортер".

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Почему сначала был Станиславов

7 мая свой 363-й День рождения празднует Ивано-Франковск. Кроме красивого внешнего вида, насыщенной событиями истории, город имеет и интересную историю своего названия.

Этот населенный пункт не разрастался постепенно, а уже строился как город, который бы умел себя защитить, развивать ремесленничество и создать комфортные условия жизни.

У 1662 году польский магнат Анджей Потоцкий основал город на территории двух старинных сел Заболотье и Княгинин между реками Быстрица Солотвинская и Быстрица Надворнянская, где уже было фортификационное сооружение.

Новый город был назван – Станиславов, в честь честь своего младшего сына Анджея Потоцкого. Но по другой версии название дали в честь святого Станислава Костку, очень набожного мальчика, который умер от болезни в семнадцатилетнем возрасте. В его честь назвали немало костелов в Польше в то время. Возможно, что и сын назван в честь святого, а затем – и город. Он имел и свою покровительницу – чудотворную икону Матери Божьей Ласковой Станиславовской.

Под таким именем город рос, строился, развивался до 1939 года. Советская власть после событий "золотого сентября" включает западноукраинские земли в состав Советского Союза. Принимается решение название города Станиславов сократить до Станислав, а область стала – Станиславская.

Опять о переименовании заговорили после 1945 года. Тогда заговорили о том, чтобы назвать город в честь вождя, тогдашняя версия – Сталинград Карпатский, в честь Сталина. По разным причинам тогда от этого воздержались.

Новое предложение о переименовании поступает в 1948-м. Тогда появляется подобная версия – Сталинокарпатск. Однако, этого не произошло.

50-е годы принесли новые предложения с переименованием города. Толчком для этого стала публикация художника Василия Касияна, родом из Снятинщины. Тогда он написал статью в газету "Прикарпатская правда", в которой спрашивал: "До каких пор город будет называться в честь польских господ, которые угнетали наш народ?".

Одной из причудливых версий названий города была – Жебровск. В честь Эдмонта Жебровского, уроженца Нижнева, который потом жил в городе, но главное – видел самого Ленина! К счастью, от такого названия отказались, поскольку оно созвучно с "містом жебраків".

Как появилось название Ивано-Франковск

Здесь появилось другое предложение – в честь писателя Ивана Франко. Главный аргумент – Франко перевел Манифест коммунистической партии с немецкого на украинский, и некоторые вещи "Капитала" Маркса, и за это его любила советская власть.

Переименование посвятили к 300-му Дню рождения. Сначала город должен был называться Франково. Но возник казус – в Испании жил диктатор Франсиско Франко, и чтобы не возникало подозрения, что город назвали в честь него добавили частицу – Ивано- – Ивано-Франково.

Но 9 ноября 1962 года Верховная Рада отдала предпочтение названию на русский манер – Ивано-Франковск. Именно с таким именем он празднует свой День рождения сегодня!

Если думаете, что попыток изменить или вернуть название больше не делалось – ошибаетесь. В 2015 году к разговорам о возвращении исторического названия вернулись в сессионном зале городского совета. Местный художник Игорь Ропьяник предположил, что дискуссию "Станислав или Ивано-Франковск" подбросили провокаторы, чтобы поссорить украинцев и поляков.

В августе 2017 года, на Франковых чтениях по случаю 161-й годовщины со дня рождения поэта возле памятника Каменяру, что на улице Независимости, городской голова Руслан Марцинкив сказал:

Мы – единственный город в мире, который назван в его честь. Любые дискуссии о переименовании города неприемлемы. Это моя публичная позиция. Название "Ивано-Франковск" отражает сегодня, кто здесь царит. А господствуют здесь украинцы.

На этом дискуссии о переименовании прекратились. И город остался с именем, которое получило в 1962 году – Ивано-Франковск.

Почему Станиславов стал Ивано-Франковском: смотрите видео

Сами жители города его любя называют – Франковск или Франик.

Городская ратуша / фото Олеси Кух

Об Иване Франко и Ивано-Франковске

Интересно, что сам писатель Франко и городе Станиславове, который потом назовут в его честь, был не часто.

Впервые в Станиславов Иван Франко прибыл не как гость, а как арестант. В июне 1880 года, после трехдневного ареста в Коломые, его доставили в Станиславов, где он переночевал одну ночь в камере полицейского магистрата. На следующее утро Франко снова повели на вокзал, откуда под конвоем отправили в родное село Нагуевичи.

Второй раз Франко, предполагают, мог побывать в Станиславове только через два года. Когда намеревался посвататься и жениться на обнищавшей шляхтянке, учительнице Юзефе Дзвонковской. Но ему – отказали.

Портрет Дзвонковской "Девушка с маком в волосах", долгое время висел в кабинете Франко, и перед смертью больной писатель приложил усилия, чтобы в последний раз на него взглянуть. Поэтому исследователи и считают, что полячка Дзвонковская действительно была его самой большой любовью.

Почему во Франковск стоит приехать

Сам город – столица Прикарпатья, стоит того, чтобы в него приехать и побродить по живописным улочкам. Даже за три часа, вы сможете увидеть самые интересные архитектурные и исторические памятники города.

Стоит увидеть памятник Каменяру – чье имя носит город, на улице Независимости. Прогуляться к площади Адама Мицкевича, увидеть сказочно-замковую Областную детскую библиотеку, подойти к синагоге Темпель и на Площадь Рынок с необычной ратушей, которая имеет позолоченный купол.

Конечно взглянуть на главные культовые сооружения города – Архикафедральный Собор Святого Воскресения 1752 года и Коллегиальный костел Девы Марии на площади Шептицкого.

Наведайтесь на Бастион и поищите кованые скульптуры, которые разбросаны по городу и достойны внимания.

Ну и конечно, Ивано-Франковск – считается восточными и северными воротами Карпат. Если вы путешествуете в горы или возвращаетесь с гор – наведайтесь на пол дня и в город!