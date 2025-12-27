Степан или Стефан: какой вариант имени правильный

В Украине разрешено написание разных вариантов одного и того же имени. А в основе – выбор родителей и культурная традиция.

Как правильно обращаться к мужчине – Степан или Стефан?

Различные имена переживают пик популярности в свое время. И эти циклы могут повторяться – давние имена становятся снова популярными. Среди мужских имен, которые возвращаются – Степан.

Имя происходит от греческого слова Στέφανος – "стефанос", что означает "венец", "корона", "награда" – традиционный атрибут богини Геры.

В христианской традиции оно ассоциируется с первым мучеником святым Стефаном, а его значение – "увенчанный", "достойный почета", "победитель".

В Украине имя Степан стало очень распространенным, особенно в традиционных семьях, где оно символизировало благородство и духовную силу. Но у него есть несколько версий его написания в Украине:

Степан,

Стефан,

Штефан.

И все варианты являются правильными, просто за основу взяты транслитерации из разных языков.

Степан – характерно для украинского, белорусского, чешского, русского языков.

Стефан – для польского, болгарского – Stefan.

Штефан – для румынского, чешского, словацкого – Štefán, немецкого – Stephan. Это может быть и фамилия.

Поэтому, вариант звучания имени родители для своего сына выбирают, в зависимости от предпочтений или традиций – культурных или языковых.

Более того, вполне можно назвать – Иштван, Эстебан, Стефано или Стивен.

Стефан или Штефан, можно встретить на западе Украины, вспомните только песню о Довбуше, где упоминается "Добрый вечер, Штефанова" (это жена Штефана).

Конечно, для украинского языка ближайшая форма – Степан. Но от всех имен, можно образовать несколько ласкательных вариантов:

Степа́нко,

Степа́ночко,

Степа́нонько ,

, Сте́фко ,

, Штефко,

Штефцьо (в Галичине) ,

(в Галичине) Стець,

Стецько.

Носители этого имени часто ассоциируются с уравновешенностью, мудростью, чувством справедливости и глубиной мысли.

А еще – немало фамилий происходят от этого имени – Стеф(п)аненко, Стеф(п)анчук, Стеф(п)анюк, Стеф(п)анів, Стеф(п)анов, Степанков, Стефанко, Стеф(п)анишин, Стецюк, Стецик, Стецишин и подобные варианты в начале с буквой "Ш".

Какое бы имя вы не выбрали, учтите, что в соответствующей транслитерации будет отчество – Степанович / Степановна, Стефанович / Стефановна, Штефанович / Штефановна и латинская транслитерация в зарубежных документах.