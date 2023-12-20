Стипендию в вузах Украины повысят и будут предоставлять избранным, – заместитель Лисового

В Украине со следующего учебного года будет изменена система финансирования высшего образования. В частности, части поступающих предоставят гранты на обучение.

Изменения будут касаться и прав студентов на получение стипендии. Заместитель главы Минобразования Михаил Винницкий рассказал, кто и дальше будет иметь право на помощь от государства.

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Кому из студентов в рамках реформы оставят право на стипендию

Винницкий считает, что современная стипендия в размере 1,7 тысяч гривен, а с 2024 года – 2 тысячи гривен – это популизм. Все потому, что студент не живет за эти деньги. Эти средства являются скорее приятным для него бонусом.

Заместитель Лисового также добавил, что быть бонусом – не функция стипендии. К тому же плата за общежитие привязана именно к ней, поэтому общежития выглядят ужасающе.

Мы изменим эту систему. Теперь стипендии будут оставаться у тех, кого государство заказывает и кому покрывает 100% их обучения, кто согласится на первое гарантированное место работы и нуждается в этой стипендии. К тому же она будет увеличена до каких-то нормальных сумм, на которые можно выжить,

– подчеркнул Винницкий.

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Что раньше говорили в Минобразования о стипендиях