Стипендии студентов в Украине существенно возрастут
- Стипендии студентов в Украине вырастут вдвое с сентября 2026 года.
- Правило распространяется для университетов и колледжей.
Стипендии студентов в Украине вырастут с сентября 2026 года. Нововведение распространяется и на колледжи, и на вузы.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов Украины. В Госбюджете на 2026 год заложили 6,6 миллиарда гривен на академические и именные стипендии – это на 1,2 миллиарда гривен больше чем в этом году.
Насколько вырастут стипендии?
Так, студенты университетов и колледжей уже с 1 сентября 2026 года будут получать вдвое большие выплаты.
В вузах вырастут суммы всех видов стипендий: от минимальной академической – до президентской и отраслевых.
В колледжах – аналогичное повышение: минимальная, повышенная, отраслевые и именные стипендии также вырастут вдвое.
Такое решение – инвестиция в будущее молодежи, развитие человеческого капитала и усиление мотивации к качественному образованию в Украине,
– отмечают в Минфине.
Сколько будут получать студенты колледжей?
Стипендия президента: действующая – 7 600 гривен, вырастет до 15 200 гривен.
Стипендия Верховной Рады Украины: действующая – 3 320 гривен, вырастет до 6 640 гривен.
Минимальная академическая стипендия: действующая – 1 510 гривен, вырастет до 3 020 гривен.
Повышенная академическая стипендия: действующая – 2 197 гривен, вырастет до 4 394 гривны.
Стипендия по отраслевому принципу: действующая – 1 930 гривен, вырастет до 3 860 гривен.
Стипендия по отраслевому принципу (повышенная): действующая – 2 809 гривен, вырастет до 5 618 гривен.
Насколько вырастут стипендии в вузах ?
Стипендия президента: действующая – 10 000 гривен, вырастет до 20 000 гривен.
Стипендия Верховной Рады Украины: действующая – 4 400 гривен, вырастет до 8 800 гривен.
Стипендия Кабинета Министров Украины: действующая – 4 000 гривен, вырастет до 8 000 гривен.
Минимальная академическая: действующая – 2 000 гривен, вырастет до 4 000 гривен.
Повышенная академическая: действующая – 2 910 гривен, возрастет до 5 820 гривен.
Стипендия по отраслевому принципу: действующая – 2 550 гривен, вырастет до 5 100 гривен.
Стипендия по отраслевому принципу (повышенная): действующая – 3 710 гривен, вырастет до 7 420 гривен.
Как изменили все парламентские премии и стипендии?
- На днях Верховная Рада согласовала Постановление "О премиях и стипендиях Верховной Рады Украины".
- Так, обновили и переименовали все парламентские премии и стипендии, сообщил в телеграмме глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак.
- Он уточнил, что впервые одновременно обновили все положения о награждении студентов, педагогов и молодых ученых.