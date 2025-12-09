Доступны и иностранцам: какие стипендии получают студенты в Польше

Студенты вузов в Польше могут получать различные стипендии. Некоторые из них доступны и для иностранцев.

Какие виды стипендий действующие в польских университетах, читайте дальше.

Какие есть стипендии в Польше?

В Польше есть такие виды стипендий для студентов:

научная стипендия (стипендия ректора);

социальная пенсия в связи с потерей кормильца;

социальная стипендия;

стипендия для людей с инвалидностью;

стипендия министра за отличные успехи в учебе;

zapomoga (единовременная финансовая поддержка).

Правила назначения этой денежной помощи устанавливают вузы индивидуально. Исключение – стипендия министра за отличные успехи в учебе. Ее регулирует Министерство образования и науки.

Условия получения стипендий, их сроки и процедуры подачи документов отличаются в каждом ЗВО. Однако существуют определенные общие правила.

Так, студент может получать сразу несколько видов стипендий. Но если вы получаете образование на нескольких направлениях одновременно, финансовую помощь можете получать только на одном из них.

Стипендию ректора, одноразовую финансовую поддержку и стипендию для людей с инвалидностью могут получать обычно все иностранные студенты. В то же время социальную стипендию только те иностранцы, кто учится в вузах на тех же условиях, что и поляки.

Среди них, например:

украинцы, охвачены временной защитой;

владельцы государственного сертификата по знанию польского языка на уровне C1;

владельцы Карты поляка;

владельцы карты постоянного пребывания;

владельцы карты долгосрочного резидента ЕС.

Что известно о различных видах стипендий?

Научная стипендия (стипендия ректора)

Эту стипендию назначают студенту, который имеет выдающиеся результаты в учебе, а также научные, художественные или спортивные достижения. Во время заявки принимают во внимание средний балл. Дополнительно на положительное решение могут повлиять наличие научных публикаций, выступления на конференциях, деятельность в студенческих организациях, победы на олимпиадах, конкурсах и соревнованиях.

Студент получает ректорскую стипендию только в течение учебного года. Сумма научной стипендии в каждом университете разная.

Стипендия министра за особые достижения

Стипендию министра предоставляют за выдающиеся достижения, связанные с обучением, в таких областях, как: наука, искусство и спорт. Максимально такую стипендию может получить 840 студентов со всей Польши. Это единовременная выплата. Ее сумму устанавливают в зависимости от достижений. Максимальный размер – не более 17 тысяч злотых. Кандидатов на получение стипендии предлагает вуз по представлению студента.

Социальная пенсия в связи с потерей кормильца

Это государственная социальная помощь, предназначена для совершеннолетних лиц. В 2024 году в Польше размер социальной пенсии составляет 1780,96 злотых в месяц. Ее могут получать также студенты, которые работают. Однако они должны учесть верхнюю границу своих заработков. Если студент зарабатывает больше, сумму помощи уменьшат. Выплаты полностью приостановят, если студент заработает за месяц 10 591,60 злотых брутто (130% среднего дохода).

Социальная стипендия

Студенты, которые имеют низкий уровень доходов, могут получить социальную стипендию. Ежегодно ректоры вузов по согласованию с органами студенческого самоуправления определяют размер дохода на одного человека в семье студента, который дает право на социальные выплаты. Порог с октября 2024 года составляет на человека в семье 1 570,5 злотых нетто.

При рассмотрении заявления на социальную стипендию, учитывают доходы, полученные:

студентом;

родителями, законными представителями;

женой или мужем;

детьми студентов (несовершеннолетние, дети, которые учатся до 26 лет, детей с инвалидностью независимо от возраста).

Для получения социальной стипендии студент, который имеет самостоятельное домашнее хозяйство, должен соответствовать по крайней мере одному из следующих условий:

имеет возраст от 26 лет;

состоит в браке;

достиг совершеннолетия во время пребывания в детском доме или приемной семье;

имеет на содержании несовершеннолетних детей, детей в возрасте до 26 лет, детей с инвалидностью независимо от возраста;

имеет постоянный источник дохода, превышающий или равный 930,35 злотых.

Размер социальной стипендии каждый вуз определяет индивидуально. Он колеблется от 480 злотых нетто до 1100 злотых нетто.

Стипендия для людей с инвалидностью

Студенты с инвалидностью могут получать специальную стипендию. Чтобы получать такие выплаты, надо предоставить справку, подтверждающую степень инвалидности.

Zapomoga

Это единовременная финансовая помощь, которую предоставляют студентам, которые внезапно оказались в трудном положении, что может влиять на их обучение. Среди таких ситуаций – кража, болезнь студента, смерть близкого человека и тому подобное. Заявления можно составлять в течение всего учебного года. При этом надо иметь соответствующие документы.

Другие стипендии

Кроме указанных стандартных стипендий, есть много других, которые предоставляют фонды, компании или органы местной власти. Дополнительно университеты часто собственные имеют стипендии.

