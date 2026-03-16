В одном вузе – цена заоблачная: сколько стоит обучение на специальности "Менеджмент"
- Стоимость обучения на специальности "Менеджмент" в Украине разная и зависит от вуза.
- Варьируется от 16 500 до 332 756 гривен в год.
"Менеджмент" является довольно популярной специальностью среди абитуриентов в Украине. В частности, поступающих на бакалавриат.
В прошлом году вузы получили более 69 тысяч заявлений от абитуриентов. Osvita.ua рассказывает, сколько стоит обучение на этой специальности.
Сколько стоит обучение на Менеджменте?
Образовательные программы по менеджменту, которые предлагают украинские вузы, имеют и общий характер (образовательная программа "Менеджмент"), и определенную специфику (образовательные программы "Бизнес-администрирование", "Менеджмент организаций", "Менеджмент коммерческой деятельности", "Менеджмент информационных технологий", "Коммуникативный менеджмент", "HR-менеджмент" и т.д.).
Цены на обучение на контракте по специальности "Менеджмент" разные. Они зависят от конкретного ЗВО. Суммы могут отличаться даже на образовательных программах одного и того же вуза.
Стипендия для студентов вузов с сентября вырастет вдвое – до более 4 тысяч гривен в 2026 году, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
В основном стоимость обучения на этой специальности варьируется от 30 до 43 тысяч гривен в год.
Некоторые вузы предлагают более низкие цены. Самой низкой является стоимость бакалавриата в Криворожском профессиональном колледже Киевского авиационного института (16 500 гривен в год), Центральноукраинском институте МАУП (18 120 гривен), Филиала Классического приватного университета в городе Кременчуг и Херсонском экономико-правовом институте (в обоих – 18 800 гривен в год).
Самые высокие цены по этой специальности предлагают: Американ юниверсити Киев (332 756 гривен в год), Харьковский технологический университет "ШАГ" (105 000 гривен) и Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств (94 500 гривен в год).
Какие изменятся правила вступительной кампании?
- В МОН рассказали детали вступительной кампании 2026 года вступительной кампании 2026 года. Их содержит обновленный Порядок поступления в вузы.
- Он будет предусматривать уменьшение максимального количества заявлений на поступление в ЗВО – до 10.
- Также расширение сроков для поступающих с ВОТ, отмену мотивационных писем, признание результатов некоторых иностранных экзаменов.
- Предусмотрели и отмену дополнительных баллов за участие в олимпиадах и Малой академии наук и тому подобное.