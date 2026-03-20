"Филология" является одной из популярных среди поступающих в вузы специальностей. Причем из года в год.

В прошлом году на нее абитуриенты подали почти 56 тысяч заявлений. Какие цены за год обучения на филолога в вузах Украины, рассказала Osvita.ua.

Сколько стоит филологическое образование в вузах?

Университеты в Украине предлагают различные образовательные программы для будущих филологов. Можно изучать украинский язык и литературу, крымскотатарский язык и литературу, славянские языки и литературы, германские языки и литературы, романские языки и литературы, восточные языки и литературы, угро-финские языки и литературы, классические языки и литературы, новогреческий язык и литературу, фольклористику, перевод, прикладную лингвистику, редактирование, литературную т

За год обучения по специальности "Филология" придется отдать разные суммы – в зависимости от вуза. Большинство предложений варьируется от 32 до 49 тысяч гривен в год.

Интересно! Стоимость обучения на специальности "Менеджмент", который также является довольно популярной специальностью среди поступающих на бакалавриат, в основном варьируется от 30 до 43 тысяч гривен в год.

Некоторые вузы предлагают учиться на филолога дешевле. Самой низкой является стоимость бакалавриата в Хортицкой национальной учебно-реабилитационной академии (19 300 гривен в год), Харьковском национальном педагогическом университете имени Сковороды (20 100 гривен) и Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете (20 400 гривен).

Дороже всего изучать филологические специальности во львовских и киевских ЗВО: Украинский католический университет (147 000 гривен в год), Киево-Могилянская академия (74 000 гривен) и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (68 300 гривен в год).

Сколько стоит обучение на психолога?

Специальность "Психология" на протяжении многих лет является очень популярной среди абитуриентов.

На эту специальность в прошлом году поступающие подали более 55 тысяч заявлений, информирует Osvita.ua.