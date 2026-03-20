Цены в вузах очень разные: сколько стоит год обучения на филолога

В прошлом году на нее абитуриенты подали почти 56 тысяч заявлений. Какие цены за год обучения на филолога в вузах Украины, рассказала Osvita.ua.
Сколько стоит филологическое образование в вузах?
Университеты в Украине предлагают различные образовательные программы для будущих филологов. Можно изучать украинский язык и литературу, крымскотатарский язык и литературу, славянские языки и литературы, германские языки и литературы, романские языки и литературы, восточные языки и литературы, угро-финские языки и литературы, классические языки и литературы, новогреческий язык и литературу, фольклористику, перевод, прикладную лингвистику, редактирование, литературную т
За год обучения по специальности "Филология" придется отдать разные суммы – в зависимости от вуза. Большинство предложений варьируется от 32 до 49 тысяч гривен в год.
Интересно! Стоимость обучения на специальности "Менеджмент", который также является довольно популярной специальностью среди поступающих на бакалавриат, в основном варьируется от 30 до 43 тысяч гривен в год.
Некоторые вузы предлагают учиться на филолога дешевле. Самой низкой является стоимость бакалавриата в Хортицкой национальной учебно-реабилитационной академии (19 300 гривен в год), Харьковском национальном педагогическом университете имени Сковороды (20 100 гривен) и Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете (20 400 гривен).
Дороже всего изучать филологические специальности во львовских и киевских ЗВО: Украинский католический университет (147 000 гривен в год), Киево-Могилянская академия (74 000 гривен) и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (68 300 гривен в год).
Сколько стоит обучение на психолога?
- Специальность "Психология" на протяжении многих лет является очень популярной среди абитуриентов.
- На эту специальность в прошлом году поступающие подали более 55 тысяч заявлений, информирует Osvita.ua.
- За год обучения на контракте по специальности "Психология" придется отдать разные суммы. В основном от 30 до 40 тысяч гривен в год.
- Меньше всего – в подразделениях Международной академии управления персоналом: Бориспольском институте (19 800 гривен в год), Харьковском институте (21 400 гривен) и Львовском институте (21 400 гривен).
- Дороже всего – в киевских и львовском частных ЗВО: Зигмунд Фрейд университет Украина (315 000 гривен в год), Американ юниверсити Киев (249 567 гривен) Украинский католический университет (147 000 гривен) и Киевская школа экономики (110 000 гривен).