На эту специальность в прошлом году абитуриенты подали более 55 тысяч заявлений. Это на 6 тысяч заявлений больше чем в прошлом году, информирует Osvita.ua.

Смотрите также В одном вузе – цена заоблачная: сколько стоит обучение на специальности "Менеджмент"

Сколько стоит обучение на психолога?

Украинские вузы предлагают для изучения абитуриентам программы по психологии, которые имеют общий характер, а также определенную специфику (Социальная психология, Клиническая психология, Практическая психология, Консультационная психология, Прикладная психология, Психология бизнеса и управления, Организационная психология, Юридическая психология, Экономическая и социальная психология, Кризисная психология и т.д.).

За год обучения на контракте по специальности "Психология" придется отдать разные суммы. Они зависят от вузов. Большинство предложений варьируется от 30 до 40 тысяч гривен в год.

Меньше всего можно отдать за год обучения на бакалавриате в подразделениях Международной академии управления персоналом: Бориспольском институте (19 800 гривен в год), Харьковском институте (21 400 гривен) и Львовском институте (21 400 гривен). А также в Николаевском институте развития человека Университета "Украина" (20 500 гривен) и Международном классическом университете имени Пилипа Орлика (21 000 гривен).

Интересно! В МОН рассказали детали вступительной кампании 2026 года вступительной кампании 2026 года. Их содержит обновленный Порядок поступления в вузы.

Самое дорогое обучение по психологической специальности – в киевских и львовском частных ЗВО: Зигмунд Фрейд университет Украина (315 000 гривен в год), Американ юниверсити Киев (249 567 гривен) Украинский католический университет (147 000 гривен) и Киевская школа экономики (110 000 гривен).

Смотрите также В одном вузе – цена заоблачная: сколько стоит обучение на специальности "Менеджмент"

Сколько стоит обучение на специальности "Менеджмент"?