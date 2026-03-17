За год – более 300 тысяч: сколько стоит психологическое образование в вузах
- Обучение на специальности "Психология" в Украине стоит от 19 800 гривен до 315 000 гривен в год Украине стоит от 19 800 гривен до 315 000 гривен в год.
- Цены зависят от вуза.
Специальность "Психология" на протяжении лет является очень популярной среди абитуриентов. Спрос при этом на нее не спадает.
На эту специальность в прошлом году абитуриенты подали более 55 тысяч заявлений. Это на 6 тысяч заявлений больше чем в прошлом году, информирует Osvita.ua.
Сколько стоит обучение на психолога?
Украинские вузы предлагают для изучения абитуриентам программы по психологии, которые имеют общий характер, а также определенную специфику (Социальная психология, Клиническая психология, Практическая психология, Консультационная психология, Прикладная психология, Психология бизнеса и управления, Организационная психология, Юридическая психология, Экономическая и социальная психология, Кризисная психология и т.д.).
За год обучения на контракте по специальности "Психология" придется отдать разные суммы. Они зависят от вузов. Большинство предложений варьируется от 30 до 40 тысяч гривен в год.
Меньше всего можно отдать за год обучения на бакалавриате в подразделениях Международной академии управления персоналом: Бориспольском институте (19 800 гривен в год), Харьковском институте (21 400 гривен) и Львовском институте (21 400 гривен). А также в Николаевском институте развития человека Университета "Украина" (20 500 гривен) и Международном классическом университете имени Пилипа Орлика (21 000 гривен).
Самое дорогое обучение по психологической специальности – в киевских и львовском частных ЗВО: Зигмунд Фрейд университет Украина (315 000 гривен в год), Американ юниверсити Киев (249 567 гривен) Украинский католический университет (147 000 гривен) и Киевская школа экономики (110 000 гривен).
Сколько стоит обучение на специальности "Менеджмент"?
- "Менеджмент" также является довольно популярной специальностью среди поступающих на бакалавриат.
- В прошлом году вузы получили более 69 тысяч заявлений от абитуриентов, отмечает Osvita.ua.
- В основном стоимость обучения на этой специальности варьируется от 30 до 43 тысяч гривен в год.
- Самые высокие цены по этой специальности предлагает Американ юниверсити Киев (332 756 гривен в год).
- Самой низкой является стоимость бакалавриата в Криворожском профессиональном колледже Киевского авиационного института (16 500 гривен в год).