Вуз – в топе предпочтений абитуриентов: какова стоимость обучения в КНУ имени Шевченко
В мае стартует национальный мультитест. А уже с июля абитуриенты смогут подавать заявления на поступление в вузы.
Поэтому уже сейчас интересуются ценами на обучение в вузах. 24 Канал при этом расскажет, какая стоимость года обучения на разных специальностях в КНУ имени Тараса Шевченко.
Какая стоимость обучения в КНУ?
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко является одним из ведущих вузов Украины. В прошлом году он был в тройке тех ЗВО, которые получили больше всего заявлений от абитуриентов. Такие данные обнародовали в информационной системе "Вступ.ОСВИТА.UA". Здесь размещают рейтинговые списки абитуриентов в вузы и колледжи Украины.
Поэтому 24 Канал предлагает будущим абитуриентам ознакомиться с ценами на обучение на дневной форме по состоянию на 2025/26 учебный год в КНУ.
Цена на обучение в вузе разные. Зависит от специальности и образовательной программы.
К слову, за 4 года в целом средняя стоимость обучения в вузах Украины выросла примерно на 60%.
На специальности "Экономика и международные экономические отношения" стоимость года обучения составляет 76600 – 95600 гривен. Цены колеблются в зависимости от образовательной программы.
За год обучения на "Журналистике" в КНУ придется отдать 76600 гривен, на "Инженерии программного обеспечения" и "Кибербезопасности", "Компьютерных науках" – 61300 гривен.
Год получения образования на специальности "Маркетинг" стоит 79600 гривен, специальности "Международное право" – 76600 гривен, специальности "Политология" – 61300 гривен.
"Психология" в киевском вузе обойдется студентам в 61300 гривен за год обучения, "Право" – в 76600 гривен, "Прикладная математика" – в 61300 гривен.
Год обучения на социолога в КНУ стоит 61300 гривен, философа – 43800 гривен, финансиста – 78200 гривен.
Интересно! Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании во время брифинге в Медиацентре. По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.
Какие вузы в прошлом году чаще всего выбирали абитуриенты?
- В начале этого учебного года Генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины во время брифинга в назвал список лучших университетов вступительной кампании 2025 года.
- Рейтинг базировался на том, какие ЗВО чаще всего выбирали абитуриенты.
- На первом месте "Львовская политехника", затем ЛНУ имени Ивана Франко и КНУ имени Тараса Шевченко, уточнил Олег Шаров.
- Он отметил, что ранее среди лидеров всегда были и ЗВО из Харькова. Но из соображений безопасности абитуриенты стали реже их выбирать.