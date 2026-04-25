Ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Роман Гладышевский рассказал, сколько стоит обучение на контракте в вузе. Также назвал самую дорогую и самую дешевую специальности в университете.
Об этом он рассказал в интервью "Главкому". И привел показатели 2025 года.
Какие цены на обучение в ЛНУ?
В 2025/2026 учебном году эти на обучение на бакалавриате в ЛНУ, по словам ректора вуза, выше на тех специальностях, которые требуют значительных вложений и имеют повышенный спрос.
Это Инженерия программного обеспечения, Кибербезопасность и защита информации, Компьютерные науки, Международные отношения, Филология (с акцентом на английский и второй иностранный язык) и Право. Стоимость обучения на этих специальностях в 2025 году составляла примерно 66 тысяч гривен в год,
– уточнил ректор ЛНУ.
Меньшие цены – до 40 тысяч гривен за год – характерны для специальностей на биологическом, геологическом, физическом, химическом факультетах и отдельных специальностей на других факультетах, добавил Гладышевский. Это связано как с востребованностью, так и с особенностями финансирования этих направлений.
Университет также работает над расширением возможностей поддержки студентов – через грантовые программы, стипендии и другие инструменты, которые позволяют молодежи получить образование независимо от финансовых обстоятельств,
– резюмировал он.
Какова стоимость обучения в топовых вузах Киева?
- Президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит рассказал в интервью РБК-Украина, что в вузе на факультете информационных технологий есть программы стоимостью 100 тысяч гривен в год. Политическое лидерство и экономическая дипломатия здесь стоит 110 тысяч. Право – 90 тысяч, уточнил он. Самая низкая цена пока что есть на естественном факультете – около 50 тысяч гривен.
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко в прошлом году он был в тройке тех ЗВО, которые получили больше всего заявлений от поступающих. Например, на специальности "Экономика и международные экономические отношения" стоимость года обучения составляет 76600 – 95600 гривен. За год обучения на "Журналистике" в КНУ придется отдать 76600 гривен.
- Стоимость года обучения в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" может составлять 44900, 54100, 67600 гривен.