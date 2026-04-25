Какова стоимость обучения в топовых вузах Киева?

  • Президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит рассказал в интервью РБК-Украина, что в вузе на факультете информационных технологий есть программы стоимостью 100 тысяч гривен в год. Политическое лидерство и экономическая дипломатия здесь стоит 110 тысяч. Право – 90 тысяч, уточнил он. Самая низкая цена пока что есть на естественном факультете – около 50 тысяч гривен.
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко в прошлом году он был в тройке тех ЗВО, которые получили больше всего заявлений от поступающих. Например, на специальности "Экономика и международные экономические отношения" стоимость года обучения составляет 76600 – 95600 гривен. За год обучения на "Журналистике" в КНУ придется отдать 76600 гривен.
  • Стоимость года обучения в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" может составлять 44900, 54100, 67600 гривен.