Цены заоблачные: в каких вузах Украины самая высокая и самая низкая стоимость обучения

Разница в ценах на обучение в разных вузах Украины становится все более ощутимой. Самое дорогое обучение – в частных университетах.

Здесь цены стартуют от 100 тысяч гривен в год, отмечает Education.ua. В каких вузах самые высокие и самые низкие цены, читайте дальше.

Смотрите также Более 300 тысяч за год: в каком вузе Украины – самое дорогое обучение

В каких вузах самые высокие цены в Украине?

Самые высокие цены – в частных университетах.

10 самых дорогих:

Американ Юниверсити Киев – 323 999 гривен;

Зигмунд Фрейд Университет Украина – 315 000 гривен;

Украинский католический университет – 147 000 гривен;

Одесский технологический университет "ШАГ" – 137 000 гривен;

ИТ Степ Университет 119 857 – гривен;

Киевская школа экономики 117 212 – гривен гривны;

Днепровский технологический университет ШАГ – 110 000 гривен;

Харьковский технологический университет "ІТ STEP" – 100 250 гривен;

Neoversity, университет современных технологий 100 000 – гривен;

Харьковская школа архитектуры 100 000 – гривен.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

В каких вузах самые низкие цены в Украине?

Самое дешевое обучение в основном в педагогических и духовных вузах.

10 самых дешевых:

11 750 гривен – Таврический христианский институт;

15 000 гривен – Волынская православная богословская академия;

15 177 гривен – Бердянский государственный педагогический университет;

15 500 гривен – Бердянский университет менеджмента и бизнеса;

16847 гривен – ЗУИ имени Ференца Ракоци II;

17 000 гривен – МГПИ "Бейт-Хана";

17 535 гривен – Центральноукраинский институт МАУП;

17 550 гривен – Херсонский УНИ НУК им. адмирала Макарова;

17 612 гривен – ХНПУ имени Сковороды;

17710 гривен – ПНПУ имени Короленко.

Интересно! Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании во время брифинге в Медиацентре. По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.

Какова стоимость обучения в КНУ имени Шевченко?