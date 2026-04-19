Учеба Образование в Украине Цены заоблачные: в каких вузах Украины самая высокая и самая низкая стоимость обучения
19 апреля, 13:57
Цены заоблачные: в каких вузах Украины самая высокая и самая низкая стоимость обучения

Мария Волошин
Основні тези
  • Самые дорогие цены на обучение в Украине – в частных университетах: Американ Юниверсити Киев и Зигмунд Фрейд Университет Украина и др.
  • Самое дешевое обучение предлагают педагогические и духовные вузы: Таврический христианский институт и Волынская православная богословская академия и тому подобное.

Разница в ценах на обучение в разных вузах Украины становится все более ощутимой. Самое дорогое обучение – в частных университетах.

Здесь цены стартуют от 100 тысяч гривен в год, отмечает Education.ua. В каких вузах самые высокие и самые низкие цены, читайте дальше.

В каких вузах самые высокие цены в Украине?

Самые высокие цены – в частных университетах.

10 самых дорогих:

  • Американ Юниверсити Киев – 323 999 гривен 323 999 гривен;
  • Зигмунд Фрейд Университет Украина – 315 000 гривен;
  • Украинский католический университет – 147 000 гривен 147 000 гривен;
  • Одесский технологический университет "ШАГ" – 137 000 гривен;
  • ИТ Степ Университет 119 857 – гривен;
  • Киевская школа экономики 117 212 – гривен гривны;
  • Днепровский технологический университет ШАГ – 110 000 гривен;
  • Харьковский технологический университет "ІТ STEP" – 100 250 гривен;
  • Neoversity, университет современных технологий 100 000 – гривен;
  • Харьковская школа архитектуры 100 000 – гривен.

В каких вузах самые низкие цены в Украине?

Самое дешевое обучение в основном в педагогических и духовных вузах.

10 самых дешевых:

  • 11 750 гривен – Таврический христианский институт Таврический христианский институт;
  • 15 000 гривен – Волынская православная богословская академия Волынская православная богословская академия;
  • 15 177 гривен – Бердянский государственный педагогический университет Бердянский государственный педагогический университет;
  • 15 500 гривен – Бердянский университет менеджмента и бизнеса Бердянский университет менеджмента и бизнеса;
  • 16847 гривен – ЗУИ имени Ференца Ракоци II;
  • 17 000 гривен – МГПИ "Бейт-Хана";
  • 17 535 гривен – Центральноукраинский институт МАУП;
  • 17 550 гривен – Херсонский УНИ НУК им. адмирала Макарова;
  • 17 612 гривен – ХНПУ имени Сковороды;
  • 17710 гривен – ПНПУ имени Короленко.

Интересно! Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании во время брифинге в Медиацентре. По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.

Какова стоимость обучения в КНУ имени Шевченко?

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко является одним из ведущих вузов Украины.
  • В прошлом году он был в тройке тех ЗВО, которые получили больше всего заявлений от абитуриентов.
  • Цена на обучение в вузе разные. Зависит от специальности и образовательной программы.
  • Например, на специальности "Экономика и международные экономические отношения" стоимость года обучения составляет 76600 – 95600 гривен.
  • За год обучения на "Журналистике" в КНУ придется отдать 76600 гривен.