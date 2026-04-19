Цены заоблачные: в каких вузах Украины самая высокая и самая низкая стоимость обучения
- Самые дорогие цены на обучение в Украине – в частных университетах: Американ Юниверсити Киев и Зигмунд Фрейд Университет Украина и др.
- Самое дешевое обучение предлагают педагогические и духовные вузы: Таврический христианский институт и Волынская православная богословская академия и тому подобное.
Разница в ценах на обучение в разных вузах Украины становится все более ощутимой. Самое дорогое обучение – в частных университетах.
Здесь цены стартуют от 100 тысяч гривен в год, отмечает Education.ua. В каких вузах самые высокие и самые низкие цены, читайте дальше.
В каких вузах самые высокие цены в Украине?
Самые высокие цены – в частных университетах.
10 самых дорогих:
- Американ Юниверсити Киев – 323 999 гривен;
- Зигмунд Фрейд Университет Украина – 315 000 гривен;
- Украинский католический университет – 147 000 гривен;
- Одесский технологический университет "ШАГ" – 137 000 гривен;
- ИТ Степ Университет 119 857 – гривен;
- Киевская школа экономики 117 212 – гривен гривны;
- Днепровский технологический университет ШАГ – 110 000 гривен;
- Харьковский технологический университет "ІТ STEP" – 100 250 гривен;
- Neoversity, университет современных технологий 100 000 – гривен;
- Харьковская школа архитектуры 100 000 – гривен.
В каких вузах самые низкие цены в Украине?
Самое дешевое обучение в основном в педагогических и духовных вузах.
10 самых дешевых:
- 11 750 гривен – Таврический христианский институт;
- 15 000 гривен – Волынская православная богословская академия;
- 15 177 гривен – Бердянский государственный педагогический университет;
- 15 500 гривен – Бердянский университет менеджмента и бизнеса;
- 16847 гривен – ЗУИ имени Ференца Ракоци II;
- 17 000 гривен – МГПИ "Бейт-Хана";
- 17 535 гривен – Центральноукраинский институт МАУП;
- 17 550 гривен – Херсонский УНИ НУК им. адмирала Макарова;
- 17 612 гривен – ХНПУ имени Сковороды;
- 17710 гривен – ПНПУ имени Короленко.
Интересно! Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании во время брифинге в Медиацентре. По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.
Какова стоимость обучения в КНУ имени Шевченко?
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко является одним из ведущих вузов Украины.
- В прошлом году он был в тройке тех ЗВО, которые получили больше всего заявлений от абитуриентов.
- Цена на обучение в вузе разные. Зависит от специальности и образовательной программы.
- Например, на специальности "Экономика и международные экономические отношения" стоимость года обучения составляет 76600 – 95600 гривен.
- За год обучения на "Журналистике" в КНУ придется отдать 76600 гривен.