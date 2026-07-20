Стоимость обучения в Харьковском университете имени Каразина выросла почти на 40%
Харьковский национальный университет имени Василия Каразина – один из ведущих вузов нашей страны. Кроме того, абитуриенты довольно часто выбирают его для поступления.
Университет уже утвердил цены для абитуриентов 2026 года. Об этом сообщили в вузе.
Каковы цены на обучение в ХНУ
В перечень самых дорогих специальностей (64,4 тысячи гривен в год) входят:
"Экономика и международные экономические отношения";
"Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок";
"Менеджмент";
"Маркетинг";
"Журналистика";
"Гостинично-ресторанное дело";
"Туризм и рекреация";
"Предпринимательство";
"Право" и т. д.
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Эти специальности были самыми дорогими в вузе и в прошлом году. Но тогда год обучения стоил 46,7 тысячи гривен. То есть цены выросли примерно на 38%.
Стоимость обучения на популярных специальностях также выросла примерно на 38%. Такой рост цен зафиксирован для специальностей "Компьютерные науки" и "Кибербезопасность" (год обучения – 53,1 тысячи гривен).
Что касается самых дешевых специальностей в вузах, то здесь также наблюдается рост цен за год обучения на 38%. В прошлом году обучение стоило 28 тысяч гривен, а в этом году уже 38,6 тысячи гривен. В перечень самых дешевых специальностей входят преимущественно те, которые связаны с подготовкой учителей ("Среднее образование").
Ранее мы рассказывали, какова стоимость обучения в КНУ имени Шевченко.