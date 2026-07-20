Университет уже утвердил цены для абитуриентов 2026 года. Об этом сообщили в вузе.

Каковы цены на обучение в ХНУ

В перечень самых дорогих специальностей (64,4 тысячи гривен в год) входят:

"Экономика и международные экономические отношения";

"Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок";

"Менеджмент";

"Маркетинг";

"Журналистика";

"Гостинично-ресторанное дело";

"Туризм и рекреация";

"Предпринимательство";

"Право" и т. д.

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Эти специальности были самыми дорогими в вузе и в прошлом году. Но тогда год обучения стоил 46,7 тысячи гривен. То есть цены выросли примерно на 38%.

Стоимость обучения на популярных специальностях также выросла примерно на 38%. Такой рост цен зафиксирован для специальностей "Компьютерные науки" и "Кибербезопасность" (год обучения – 53,1 тысячи гривен).

Что касается самых дешевых специальностей в вузах, то здесь также наблюдается рост цен за год обучения на 38%. В прошлом году обучение стоило 28 тысяч гривен, а в этом году уже 38,6 тысячи гривен. В перечень самых дешевых специальностей входят преимущественно те, которые связаны с подготовкой учителей ("Среднее образование").