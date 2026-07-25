Тернопольский педагогический университет повысил цены для абитуриентов почти на 40%

В Украине растут цены на высшее образование. Поэтому вузы согласовывают и публикуют новые расценки на годовое обучение по различным специальностям.

Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка (ТНПУ) – не исключение. Об этом сообщает Zaxid.net.

Каковы цены на обучение в тернопольском вузе

Тернопольский педагогический университет, кстати, возглавил рейтинг лучших педагогических вузов нашей страны в 2026 году. Там также уже утвердили стоимость обучения для абитуриентов в 2026–2027 учебном году. Цены выросли до 40%.

К самым дорогим специальностям в вузе можно отнести следующие: "Туризм и рекреация. Международный туризм и кроскультурные коммуникации", "Филология (англо-украинский перевод)", "Психология", "Журналистика". Здесь год обучения обойдется в сумму от 51 тысячи гривен в год. Для специальности "Психология" рост цены за год составляет 40%, для остальных – от 26% до 30%.

К самым недорогим специальностям (39,9 тысячи гривен в год) можно отнести следующие: "Профессиональное образование (Цифровые технологии, компьютерные технологии)", "Философия (Аналитика общественных процессов)", "Среднее образование (Физическая культура)", "Среднее образование (Польский язык и зарубежная литература/Польский язык и литература, украинский язык и литература)". Цены на эти специальности выросли примерно на 16–17%.

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Стоимость обучения на первом курсе Тернопольского педагогического университета имени Гнатюка в 2026/2027 учебном году (дневная форма, бакалавриат) составляет:

Среднее образование (география) – 44 тысячи гривен;

География и региональные исследования – 49,9 тысячи гривен;

Экология – 43,9 тысячи гривен;

Науки о Земле – 44 тысячи гривен;

Туризм и рекреация – 49,9 тысячи гривен;

Туризм и рекреация. Международный туризм и межкультурные коммуникации – 51,9 тысячи гривен;

Среднее образование (английский язык, немецкий/французский языки и литературы, зарубежная литература) – 49,9 тысячи гривен;

Среднее образование (французский, английский языки и литературы, зарубежная литература) – 49,9 тысячи гривен;

Среднее образование (немецкий, английский языки и литературы, зарубежная литература) – 49,9 тысячи гривен;

Филология. Германские языки и литература (включая перевод), первая английская (английско-украинский перевод) – 51 тысяча гривен;

Профессиональное образование (цифровые технологии, компьютерные технологии) – 39,9 тысячи гривен;

Профессиональное образование (цифровые технологии, смарт-технологии и цифровое проектирование) – 44 тысячи гривен;

Профессиональное образование (Транспорт/Логистика и английский язык) – 49,9 тысячи гривен;

Среднее образование (Технологии/Технологии и физическая культура) – 44 тысячи гривен;

Профессиональное образование (Строительство и сварка) – 44 тысячи гривен;

Профессиональное образование (Энергетика, электротехника, электромеханика/смарт-технологии в энергетике) – 44 тысячи гривен;

История и археология – 48 тысяч гривен;

Среднее образование (История и гражданское образование) – 44 тысячи гривен;

Философия (Аналитика общественных процессов) – 39,9 тысячи гривен;

Среднее образование (Искусство. Музыкальное искусство/Изобразительное искусство) – 44 тысячи гривен;

Дизайн (Графический дизайн/Дизайн одежды/Дизайн среды) – 43,9 тысячи гривен;

Изобразительное искусство и реставрация – 43,9 тысячи гривен;

Исполнительские искусства (Хореография/Актерское искусство) – 44 тысячи гривен;

Аудиовизуальное искусство и производство (Аудиовизуальное искусство/Фотоискусство и визуальные практики) – 43,9 тысячи гривен;

Искусство (Музыкальное искусство) – 46,9 тысячи гривен;

Дошкольное образование – 43,9 тысячи гривен;

Начальное образование – 43,9 тысячи гривен;

Психология – 51,9 тысячи гривен;

Социальная работа и консультирование – 43,9 тысячи гривен;

Специальное образование (Логопедия) – 45,9 тысячи гривен;

Среднее образование (математика/математика, информатика) – 44 тысячи гривен;

Среднее образование (Физика и астрономия/Физика, информатика, основы робототехники/Физика, английский язык) – 44 тысячи гривен;

Среднее образование (Физика и астрономия/Физика, английский язык) – 49,9 тысячи гривен;

Среднее образование (Информатика/Информатика, математика, основы STEM-обучения) – 44 тысячи гривен;

Компьютерные науки (Инженерия игровых проектов) – 46,9 тысячи гривен;

Математика (Компьютерная математика) – 45,9 тысячи гривен;

Среднее образование (украинский язык и литература) – 44 тысячи гривен;

Среднее образование (украинский язык и литература, английский язык) – 49,9 тысячи гривен;

Среднее образование (Польский язык и зарубежная литература/Польский язык и литература, украинский язык и литература) – 39,9 тысячи гривен;

Журналистика – 51,9 тысячи гривен;

Среднее образование (Физическая культура) – 39,9 тысячи гривен;

Физическая культура и спорт – 44 тысячи гривен;

Физическая культура и спорт (Адаптивный спорт) – 44 тысячи гривен;

Среднее образование (Химия) – 44 тысячи гривен;

Среднее образование (Биология и здоровье человека) – 44 тысячи гривен;

Биология и биохимия – 44 тысячи гривен;

Среднее образование (Естественные науки) – 44 тысячи гривен;

Биотехнологии и биоинженерия (Экологическая биотехнология) – 46,9 тысячи гривен;

Публичное управление и администрирование. Социальная работа и консультирование. Филология/Социальная инклюзия и человеческое развитие – 48,6 тысячи гривен.

Ранее мы сообщали, что в Киевском политехническом институте цены на обучение выросли почти на 30%.