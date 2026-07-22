Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (КПИ), являющийся одним из самых популярных украинских вузов, – не исключение. КПИ уже утвердил новые цены для абитуриентов 2026 года, сообщили в вузе.

Какова стоимость обучения в Киевской политехнике

Самыми дорогими в киевском вузе являются следующие специальности: "Экономика и международные экономические отношения", "Международные отношения", "Журналистика", "Менеджмент", "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Маркетинг", "Торговля". За год обучения на них придется заплатить 83,7 тысячи гривен.

Эти специальности были самыми дорогими и в прошлом году. В 2025 году абитуриенты платили по 67,6 тысячи гривен за год обучения, а в этом году первокурсникам уже придется платить по 83,7 тысячи гривен. То есть стоимость выросла почти на 24%.

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Стоимость одного года обучения на самых недорогих специальностях в 2026 году составляет 50 тысяч гривен. К ним относятся следующие: "Математика", "Физика и астрономия", "Экология", "Технологии защиты окружающей среды", "Электротехника", "Энергопроизводство", "Прикладная механика" и другие.

В прошлом году стоимость одного года обучения на самых недорогих специальностях в КПИ составляла 44,9 тысячи гривен (рост на 11%).

Стоимость других популярных специальностей выросла по-разному: "Компьютерные науки" – рост почти на 28%, "Кибербезопасность и защита информации" – на 8%.