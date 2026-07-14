Цены "взлетели" почти на треть: сколько стоит обучение в КНУ имени Шевченко

В этом году в Украине выросли цены на высшее образование. В некоторых вузах – на довольно значительную сумму.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – не исключение. В вузе уже обнародовали новую стоимость года обучения на бакалавриате.

Какова стоимость обучения в КНУ имени Шевченко

К самым дорогим специальностям киевского вуза относятся следующие: "Английская филология и два иностранных языка (язык обучения – английский)", "Филология, украинский язык и перевод (для иностранцев), язык обучения – украинский" и "Международное право (обучение на английском языке)". Стоимость обучения здесь составляет более 119 тысяч гривен в год. Это новые программы.

В прошлом году учиться на английском языке по программе "Международная коммерция и инвестиции" можно было за 95,6 тысячи гривен. В этом году цена выросла до 103,1 тысячи гривен.

К дорогим специальностям также относятся следующие: "Журналистика", "Туризм", "Международные отношения", "Международная экономика", "Учет и налогообложение", "Финансы", "Право", "Маркетинг", "Публичное управление и администрирование" и т. д. За год обучения нужно заплатить 97,1 тысячи гривен. Здесь цены выросли почти на 27%. В прошлом году обучение по этим специальностям стоило 76,6 тысячи гривен.

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К популярным специальностям относятся такие, как "Компьютерные науки", "Кибербезопасность" и "Инженерия программного обеспечения". Год обучения здесь стоит 77,7 тысячи гривен (рост почти на 27%).

К самым дешевым специальностям относятся те, которые связаны с подготовкой учителей (Среднее образование: украинский язык и литература, математика, история и гражданское образование, математика, география), "Культурология", "Биология и биохимия", "Науки о Земле", "Физика и астрономия" и т. д. Цены здесь выросли почти на 25% (54,6 тысячи гривен в год).