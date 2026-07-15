Цены "кусаются": сколько стоит обучение в Украинском католическом университете

В этом году в Украине выросла стоимость обучения в университетах. Поэтому вузы начали публиковать новые цены на обучение.

Стоимость обучения за год изменилась и в Украинском католическом университете. Об этом сообщили в вузе.

Какова стоимость обучения в УКУ

Цены на обучение в бакалавриате и магистратуре в 2026–2027 учебном году достаточно высокие. Отметим, что это частное высшее учебное заведение, и оно пользуется большой популярностью среди абитуриентов. В вузе также можно получить финансовую помощь для полного или частичного покрытия расходов на обучение.

Бакалавриат

Так, стоимость обучения на всех бакалаврских программах для абитуриентов 2026 года составляет 165 тысяч гривен. Цены за год выросли примерно на 12%.

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Магистратура

В УКУ также утвердили стоимость обучения на магистерских программах на новый учебный год:

Богословие – 280 тысяч гривен (есть возможность получить стипендию до 80%);

Христианская педагогика и организация досуга – 210 тысяч гривен (есть возможность получить стипендию до 80%);

Журналистика – 210 тысяч гривен;

Медиакоммуникации – 210 тысяч гривен;

Управление некоммерческими организациями – 280 тысяч гривен;

Публичное управление и администрирование – 280 тысяч гривен;

Клиническая психология с основами когнитивно-поведенческой терапии – 280 тысяч гривен;

Клиническая психология с основами психодинамической терапии – 280 тысяч гривен;

Физическая терапия – 280 тысяч гривен;

Эрготерапия – 280 тысяч гривен;

Науки о данных – 428 тысяч гривен;

Право – 210 тысяч гривен;

Инновации и предпринимательство – 450 тысяч гривен;

Управление маркетинговой деятельностью – 396 тысяч гривен;

Управление организациями, оказывающими влияние – 520 тысяч гривен;

Управление технологиями – 750 тысяч гривен;

Бизнес-администрирование – 1,2 миллиона гривен.

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