Для бюджета это повышение компенсирует государство, а при контрактной форме обучения эти суммы необходимо закладывать в стоимость обучения. Ректор КПИ Анатолий Мельниченко при этом в интервью РБК-Украина рассказал об этом и о том, каковы цены на обучение в его вузе в этом году.

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Какова стоимость обучения в КПИ

Мельниченко говорит, что в 2026 году минимальная стоимость обучения на бакалавриате в КПИ будет начинаться от 50 тысяч гривен. Речь идет в основном об инженерных специальностях, которые не относятся к конъюнктурным. Самые дорогие направления достигают 70–80 тысяч гривен в год. Магистратура стоит еще дороже.

Например, прикладная механика, материаловедение или химическая инженерия стоят около 50 тысяч гривен. Направления IT и кибербезопасность начинаются от 65 тысяч гривен и доходят до 80 тысяч гривен. Гуманитарные специальности также стоят более 60 тысяч гривен и держатся на уровне 70 тысяч гривен,

– рассказал ректор КПИ.

Он также добавляет, что та же прикладная механика стоит чуть меньше 1000 евро в год.

Разумеется, в Гарварде или в целом в США совсем другая ценовая политика, но мы существенно дешевле западных вузов. При этом наши инженеры по уровню квалификации абсолютно сопоставимы с их инженерами. Поэтому я не считаю, что для качественного образования это дорого,

– говорит ректор.

И добавляет, что стоит учитывать, что идет война и доходы людей могут снижаться. Хотя, по его словам, если взять среднюю зарплату по Киеву, то за два месячных оклада вполне можно оплатить год обучения в КПИ.

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Есть ли в вузе компенсационные программы

Мельниченко также рассказал, что в его вузе действует множество компенсационных программ.

Участники боевых действий и дети ветеранов часто поступают по специальным квотам. Если же они поступают на контракт, мы делаем все возможное, чтобы при первой же возможности перевести их на бюджетные места, которые освобождаются в течение года. Такой же приоритет имеют внутренне перемещенные лица и другие льготные категории,

– уточняет он.

И добавляет, что родители должны понимать: если они видят подозрительно низкую цену, университет вынужден экономить почему-то. Обычно это может быть качество образования.