Для бюджету це підвищення компенсує держава, а на контрактній формі ці суми треба закладати у вартість навчання. Ректор КПІ Анатолій Мельниченко при цьому в інтерв’ю для РБК-Україна розповів про це та про те, які ціни на навчання у його виші цьогоріч.

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Яка вартість навчання у КПІ

Мельниченко каже, що 2026 року мінімальна вартість навчання на бакалавраті в КПІ стартує від 50 тисяч гривень. Мовиться здебільшого про інженерні спеціальності, які не належать до кон'юнктурних. Найдорожчі напрямки сягають 70 – 80 тисяч гривень за рік. Магістратура коштує ще дорожче.

Наприклад, прикладна механіка, матеріалознавство чи хімічна інженерія коштують близько 50 тисяч гривень. Напрямки IT та кібербезпека стартують від 65 тисяч гривень і доходять до 80 тисяч гривень. Гуманітарні спеціальності також виходять за 60 тисяч гривень і тримаються на рівні 70 тисяч гривень,

– розповів ректор КПІ.

Він також додає, ща така сама прикладна механіка коштує трохи менше ніж 1000 євро на рік.

Зрозуміло, в Гарварді чи загалом у США зовсім інша цінова політика, але ми суттєво дешевші за західні виші. При цьому наші інженери за рівнем кваліфікації абсолютно порівняні з їхніми. Тому я не вважаю, що для якісної освіти це дорого,

– каже ректор.

І додає, що варто зважати на те, що триває війна і доходи людей можуть знижуватись. Хоча, за його словами, якщо взяти середню зарплатню по Києву, то за два місячні оклади цілком можна забезпечити рік навчання в КПІ.

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Чи є компенсаційні програми у виші

Мельниченко також розповів, що у його виші діє багато компенсаційних програм.

Учасники бойових дій та діти ветеранів часто вступають за спеціальними квотами. Якщо ж вони потрапляють на контракт, ми робимо все можливе, щоб за першої нагоди перевести їх на бюджетні місця, які звільняються протягом року. Такий самий пріоритет мають внутрішньо переміщені особи та інші пільгові категорії,

– уточнює він.

І додає, що батьки мають розуміти: якщо вони бачать підозріло низький цінник, університет змушений на чомусь економити. Зазвичай це може бути якість освіти.