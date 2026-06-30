Рейтинг ЗВО розробив Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта". Під час складання рейтингу врахували сучасні тенденції трансформації вищої освіти в умовах глибоких змін.
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Які виші в Україні стали найкращими
Експерти брали до уваги напрацювання міжнародної конференції IREG 2025 "University Rankings and Challenges of Sustainability". Цьогоріч посилили роль показників, які характеризують внесок вишів у досягнення цілей сталого розвитку, рівень соціальної відповідальності, міжнародної конкурентоспроможності та інноваційної спроможності.
До найкращих 20 університетів України ввійшли 7 столичних закладів, 3 університети зі Львова, по два виші з Дніпра та Харкова та по одному представнику із Сум, Івано-Франківська, Чернівців, Рівного, Одеси й Ужгорода.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Перше місце цьогорічного рейтингу посіла Львівська політехніка.
На другій сходинці – Київський національний університет імені Шевченка.
На третій сходинці цьогорічного рейтингу – Київський політехнічний інститут імені Сікорського.
Сумський державний університет зайняв четверте місце.
На п'ятій сходинці – Львівський національний університет імені Франка.
|Рейтинг 2026 ￬
|Заклад вищої освіти
|Сума індексів закладу
|1
|Національний університет “Львівська політехніка”
|5,11
|2
|Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|5,91
|3
|Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
|6,29
|4
|Сумський державний університет
|7,14
|5
|Львівський національний університет імені Івана Франка
|8,76
|6
|Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
|8,9
|7
|Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
|11,09
|8
|Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
|11,75
|9
|Національний університет біоресурсів і природокористування України
|11,91
|10
|Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
|13,92
|11
|Національний університет водного господарства та природокористування
|15,04
|12
|Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
|15,05
|13
|Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
|15,2
|14
|Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
|15,37
|15
|Національний університет “Київський авіаційний інститут”
|15,44
|16
|Національний університет “Києво-Могилянська академія”
|16,05
|17
|Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
|16,66
|18
|Ужгородський національний університет
|17,4
|19
|Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
|18,17
|20
|Київський національний університет будівництва і архітектури
|18,5
|21
|Волинський національний університет імені Лесі Українки
|18,52
|22
|Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського
|19,32
|23
|Криворізький національний університет
|19,43
|24
|Західноукраїнський національний університет
|20,04
|25
|Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
|20,16
|26
|Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
|20,28
|27
|Державний університет “Житомирська політехніка”
|21,33
|28
|Харківський національний університет радіоелектроніки
|21,55
|29
|Харківський національний медичний університет
|21,89
|30
|Національний університет харчових технологій
|21,97
|31
|Вінницький національний технічний університет
|22,06
|32
|Сумський національний аграрний університет
|22,54
|33
|Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
|22,54
|34
|Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
|22,93
|35
|Державний торговельно-економічний університет
|23,53
|36
|Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”
|23,6
|37
|Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
|23,8
|38
|Запорізький національний університет
|23,94
|39
|Український державний університет науки і технологій
|24,39
|40
|Буковинський державний медичний університет
|24,42
|41
|Хмельницький національний університет
|24,49
|42
|Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
|24,58
|43
|Харківський національний автомобільно-дорожній університет
|24,89
|44
|Національний аерокосмічний університет “Харківський авіаційний інститут”
|25,46
|45
|Міжрегіональна Академія управління персоналом
|25,68
|46
|Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
|25,72
|47
|Полтавський державний медичний університет
|25,86
|48
|Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
|25,91
|49
|Криворізький державний педагогічний університет
|26,26
|50
|Національний університет “Одеська політехніка”
|26,57
|51
|Київський національний університет технологій та дизайну
|26,74
|52
|Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
|26,78
|53
|Національний університет цивільного захисту України
|26,79
|54
|Національний університет “Запорізька політехніка”
|26,87
|55
|Дніпровський державний медичний університет
|27,47
|56
|Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
|27,68
|57
|Донецький національний університет імені Василя Стуса
|28,12
|58
|Луцький національний технічний університет
|28,21
|59
|Національний фармацевтичний університет
|28,48
|60
|Національний лісотехнічний університет України
|28,51
|61
|Івано-Франківський національний медичний університет
|29,33
|62
|Державний біотехнологічний університет
|29,42
|63
|Дніпровський державний аграрно-економічний університет
|29,6
|64
|Чорноморський національний університет імені Петра Могили
|29,9
|65
|Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
|30
|66
|Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
|30
|67
|Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
|30,19
|68
|Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика
|30,81
|69
|Полтавський державний аграрний університет
|31
|70
|Херсонський державний університет
|31,24
|71
|Одеський національний морський університет
|31,69
|72
|Донецький національний медичний університет
|31,95
|73
|Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
|32,01
|74
|Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
|32,53
|75
|Національний університет фізичного виховання і спорту України
|32,55
|76
|Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
|32,68
|77
|Одеський національний медичний університет
|32,83
|78
|Національний університет “Чернігівська політехніка”
|32,83
|79
|Одеський національний технологічний університет
|32,95
|80
|Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
|33,36
|81
|Український державний університет залізничного транспорту
|33,57
|82
|Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
|33,84
|83
|Національний університет “Одеська морська академія”
|33,84
|84
|Національний транспортний університет
|34,08
|85
|Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
|34,92
|86
|Поліський національний університет
|34,92
|87
|Черкаський державний технологічний університет
|35,08
|88
|Житомирський державний університет імені Івана Франка
|35,1
|89
|Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
|35,21
|90
|Бердянський державний педагогічний університет
|35,25
|91
|Білоцерківський національний аграрний університет
|35,36
|92
|Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
|35,53
|93
|Донецький національний технічний університет
|35,79
|94
|Львівський торговельно-економічний університет
|35,8
|95
|Вінницький національний аграрний університет
|36,05
|96
|Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
|36,49
|97
|Університет митної справи та фінансів
|36,86
|98
|Миколаївський національний аграрний університет
|36,87
|99
|Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
|36,92
|100
|Український католицький університет
|37,23
|101
|Міжнародний університет
|37,29
|102
|Одеський національний економічний університет
|37,49
|103
|Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
|37,68
|104
|Університет “Київська школа економіки”
|38,1
|105
|Приазовський державний технічний університет
|38,2
|106
|Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
|38,32
|107
|Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка
|38,44
|108
|Державний податковий університет
|38,99
|109
|Центральноукраїнський національний технічний університет
|39,01
|110
|Київський національний університет культури і мистецтв
|39,06
|111
|Національний університет “Одеська юридична академія”
|39,08
|112
|Університет Григорія Сковороди в Переяславі
|39,1
|113
|Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
|39,25
|114
|Український державний університет імені Михайла Драгоманова
|39,26
|115
|Харківський національний університет внутрішніх справ
|39,72
|116
|Уманський національний університет
|39,93
|117
|Національний університет “Острозька академія”
|40,27
|118
|Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
|40,54
|119
|Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
|40,54
|120
|Донбаська державна машинобудівна академія
|40,83
|121
|Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
|40,87
|122
|Ізмаїльський державний гуманітарний університет
|41,29
|123
|Маріупольський державний університет
|41,31
|124
|Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
|41,33
|125
|Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
|41,45
|126
|Рівненський державний гуманітарний університет
|41,54
|127
|Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
|41,72
|128
|Херсонська державна морська академія
|41,98
|129
|Херсонський національний технічний університет
|42,59
|130
|Львівський державний університет внутрішніх справ
|42,84
|131
|Національний університет оборони України
|42,95
|132
|Київський національний лінгвістичний університет
|42,97
|133
|Дніпровський державний технічний університет
|43,02
|134
|Одеська державна академія будівництва та архітектури
|43,18
|135
|Херсонський державний аграрно-економічний університет
|43,87
|136
|Полтавський університет економіки і торгівлі
|44,58
|137
|Луганський державний медичний університет
|44,73
|138
|Дніпровський державний університет внутрішніх справ
|44,77
|139
|Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія
|44,79
|140
|Національна академія внутрішніх справ
|44,81
|141
|Національна академія Національної гвардії України
|45,25
|142
|Університет економіки та права “КРОК”
|45,37
|143
|Харківська державна академія дизайну і мистецтв
|45,37
|144
|Харківська державна академія фізичної культури
|46,04
|145
|Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова
|46,35
|146
|Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці ІІ
|46,46
|147
|Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку
|46,56
|148
|Університет менеджменту освіти
|46,6
|149
|Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
|46,82
|150
|Національна академія Служби безпеки України
|46,93
|151
|ПВНЗ “Європейський університет”
|46,96
|152
|Державний університет економіки і технологій
|47,04
|153
|Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
|47,23
|154
|Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
|47,29
|155
|Одеський державний університет внутрішніх справ
|47,47
|156
|ПЗВО “Київський міжнародний університет”
|47,48
|157
|Донбаський державний педагогічний університет
|47,5
|158
|ПВНЗ “Київський медичний університет”
|47,57
|159
|Університет Короля Данила
|48,2
|160
|Університет імені Альфреда Нобеля
|48,32
|161
|Львівська національна академія мистецтв
|48,5
|162
|Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
|48,58
|163
|ІТ СТЕП Університет
|48,66
|164
|Донецький державний університет внутрішніх справ
|48,83
|165
|Одеський державний аграрний університет
|48,87
|166
|Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
|49,22
|167
|Мукачівський державний університет
|49,86
|168
|Технічний університет “Метінвест Політехніка”
|49,97
|169
|Класичний приватний університет
|50,25
|170
|Приватний заклад вищої освіти “Міжнародний європейський університет”
|50,32
|171
|Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
|50,36
|172
|Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
|50,65
|173
|Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
|50,81
|174
|Військова академія (м. Одеса)
|50,95
|175
|Закарпатська академія мистецтв
|51,03
|176
|Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
|51,33
|177
|Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
|51,44
|178
|Національна музична академія України
|51,59
|179
|ТОВ “ВНЗ”Амерікан Юніверсіті Київ”
|51,64
|180
|Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
|51,91
|181
|Харківська державна академія культури
|51,93
|182
|Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
|52,12
|183
|Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
|52,24
|184
|Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка
|52,35
|185
|Львівський університет бізнесу та права
|52,58
|186
|Академія праці, соціальних відносин і туризму
|52,77
|187
|Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти “Кам'янець-Подільський державний інститут”
|52,84
|188
|Харківська гуманітарно-педагогічна академія
|52,91
|189
|Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
|52,92
|190
|ПВНЗ “Київський університет культури”
|53,26
|191
|Дніпровська академія музики
|53,53
|192
|Пенітенціарна академія України
|53,89
|193
|Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
|54
|194
|Хмельницька торговельно-економічна академія
|54,12
|195
|Національна академія статистики, обліку та аудиту
|54,23
|196
|Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
|54,27
|197
|ПВНЗ “Буковинський університет”
|54,58
|198
|ВПНЗ “Львівський медичний університет”
|54,61
|199
|Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
|55,24
|200
|Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
|55,58
Раніше ми розповідали, що учасники НМТ можуть отримувати 10 тисяч щомісяця.