Рейтинг ЗВО розробив Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта". Під час складання рейтингу врахували сучасні тенденції трансформації вищої освіти в умовах глибоких змін.

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Які виші в Україні стали найкращими

Експерти брали до уваги напрацювання міжнародної конференції IREG 2025 "University Rankings and Challenges of Sustainability". Цьогоріч посилили роль показників, які характеризують внесок вишів у досягнення цілей сталого розвитку, рівень соціальної відповідальності, міжнародної конкурентоспроможності та інноваційної спроможності.

До найкращих 20 університетів України ввійшли 7 столичних закладів, 3 університети зі Львова, по два виші з Дніпра та Харкова та по одному представнику із Сум, Івано-Франківська, Чернівців, Рівного, Одеси й Ужгорода.

Перше місце цьогорічного рейтингу посіла Львівська політехніка.

На другій сходинці – Київський національний університет імені Шевченка.

На третій сходинці цьогорічного рейтингу – Київський політехнічний інститут імені Сікорського.

Сумський державний університет зайняв четверте місце.

На п'ятій сходинці – Львівський національний університет імені Франка.

Рейтинг 2026 ￬ Заклад вищої освіти Сума індексів закладу 1 Національний університет “Львівська політехніка” 5,11 2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 5,91 3 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 6,29 4 Сумський державний університет 7,14 5 Львівський національний університет імені Івана Франка 8,76 6 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 8,9 7 Карпатський національний університет імені Василя Стефаника 11,09 8 Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” 11,75 9 Національний університет біоресурсів і природокористування України 11,91 10 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 13,92 11 Національний університет водного господарства та природокористування 15,04 12 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 15,05 13 Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” 15,2 14 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 15,37 15 Національний університет “Київський авіаційний інститут” 15,44 16 Національний університет “Києво-Могилянська академія” 16,05 17 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 16,66 18 Ужгородський національний університет 17,4 19 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 18,17 20 Київський національний університет будівництва і архітектури 18,5 21 Волинський національний університет імені Лесі Українки 18,52 22 Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського 19,32 23 Криворізький національний університет 19,43 24 Західноукраїнський національний університет 20,04 25 Київський столичний університет імені Бориса Грінченка 20,16 26 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 20,28 27 Державний університет “Житомирська політехніка” 21,33 28 Харківський національний університет радіоелектроніки 21,55 29 Харківський національний медичний університет 21,89 30 Національний університет харчових технологій 21,97 31 Вінницький національний технічний університет 22,06 32 Сумський національний аграрний університет 22,54 33 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 22,54 34 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 22,93 35 Державний торговельно-економічний університет 23,53 36 Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка” 23,6 37 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 23,8 38 Запорізький національний університет 23,94 39 Український державний університет науки і технологій 24,39 40 Буковинський державний медичний університет 24,42 41 Хмельницький національний університет 24,49 42 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 24,58 43 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 24,89 44 Національний аерокосмічний університет “Харківський авіаційний інститут” 25,46 45 Міжрегіональна Академія управління персоналом 25,68 46 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 25,72 47 Полтавський державний медичний університет 25,86 48 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 25,91 49 Криворізький державний педагогічний університет 26,26 50 Національний університет “Одеська політехніка” 26,57 51 Київський національний університет технологій та дизайну 26,74 52 Запорізький державний медико-фармацевтичний університет 26,78 53 Національний університет цивільного захисту України 26,79 54 Національний університет “Запорізька політехніка” 26,87 55 Дніпровський державний медичний університет 27,47 56 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 27,68 57 Донецький національний університет імені Василя Стуса 28,12 58 Луцький національний технічний університет 28,21 59 Національний фармацевтичний університет 28,48 60 Національний лісотехнічний університет України 28,51 61 Івано-Франківський національний медичний університет 29,33 62 Державний біотехнологічний університет 29,42 63 Дніпровський державний аграрно-економічний університет 29,6 64 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 29,9 65 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 30 66 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 30 67 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 30,19 68 Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика 30,81 69 Полтавський державний аграрний університет 31 70 Херсонський державний університет 31,24 71 Одеський національний морський університет 31,69 72 Донецький національний медичний університет 31,95 73 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 32,01 74 Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій 32,53 75 Національний університет фізичного виховання і спорту України 32,55 76 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 32,68 77 Одеський національний медичний університет 32,83 78 Національний університет “Чернігівська політехніка” 32,83 79 Одеський національний технологічний університет 32,95 80 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 33,36 81 Український державний університет залізничного транспорту 33,57 82 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 33,84 83 Національний університет “Одеська морська академія” 33,84 84 Національний транспортний університет 34,08 85 Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 34,92 86 Поліський національний університет 34,92 87 Черкаський державний технологічний університет 35,08 88 Житомирський державний університет імені Івана Франка 35,1 89 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького 35,21 90 Бердянський державний педагогічний університет 35,25 91 Білоцерківський національний аграрний університет 35,36 92 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 35,53 93 Донецький національний технічний університет 35,79 94 Львівський торговельно-економічний університет 35,8 95 Вінницький національний аграрний університет 36,05 96 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 36,49 97 Університет митної справи та фінансів 36,86 98 Миколаївський національний аграрний університет 36,87 99 Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського 36,92 100 Український католицький університет 37,23 101 Міжнародний університет 37,29 102 Одеський національний економічний університет 37,49 103 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 37,68 104 Університет “Київська школа економіки” 38,1 105 Приазовський державний технічний університет 38,2 106 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 38,32 107 Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка 38,44 108 Державний податковий університет 38,99 109 Центральноукраїнський національний технічний університет 39,01 110 Київський національний університет культури і мистецтв 39,06 111 Національний університет “Одеська юридична академія” 39,08 112 Університет Григорія Сковороди в Переяславі 39,1 113 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 39,25 114 Український державний університет імені Михайла Драгоманова 39,26 115 Харківський національний університет внутрішніх справ 39,72 116 Уманський національний університет 39,93 117 Національний університет “Острозька академія” 40,27 118 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 40,54 119 Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка 40,54 120 Донбаська державна машинобудівна академія 40,83 121 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 40,87 122 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 41,29 123 Маріупольський державний університет 41,31 124 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 41,33 125 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 41,45 126 Рівненський державний гуманітарний університет 41,54 127 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 41,72 128 Херсонська державна морська академія 41,98 129 Херсонський національний технічний університет 42,59 130 Львівський державний університет внутрішніх справ 42,84 131 Національний університет оборони України 42,95 132 Київський національний лінгвістичний університет 42,97 133 Дніпровський державний технічний університет 43,02 134 Одеська державна академія будівництва та архітектури 43,18 135 Херсонський державний аграрно-економічний університет 43,87 136 Полтавський університет економіки і торгівлі 44,58 137 Луганський державний медичний університет 44,73 138 Дніпровський державний університет внутрішніх справ 44,77 139 Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 44,79 140 Національна академія внутрішніх справ 44,81 141 Національна академія Національної гвардії України 45,25 142 Університет економіки та права “КРОК” 45,37 143 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 45,37 144 Харківська державна академія фізичної культури 46,04 145 Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова 46,35 146 Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці ІІ 46,46 147 Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку 46,56 148 Університет менеджменту освіти 46,6 149 Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 46,82 150 Національна академія Служби безпеки України 46,93 151 ПВНЗ “Європейський університет” 46,96 152 Державний університет економіки і технологій 47,04 153 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 47,23 154 Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 47,29 155 Одеський державний університет внутрішніх справ 47,47 156 ПЗВО “Київський міжнародний університет” 47,48 157 Донбаський державний педагогічний університет 47,5 158 ПВНЗ “Київський медичний університет” 47,57 159 Університет Короля Данила 48,2 160 Університет імені Альфреда Нобеля 48,32 161 Львівська національна академія мистецтв 48,5 162 Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука 48,58 163 ІТ СТЕП Університет 48,66 164 Донецький державний університет внутрішніх справ 48,83 165 Одеський державний аграрний університет 48,87 166 Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 49,22 167 Мукачівський державний університет 49,86 168 Технічний університет “Метінвест Політехніка” 49,97 169 Класичний приватний університет 50,25 170 Приватний заклад вищої освіти “Міжнародний європейський університет” 50,32 171 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 50,36 172 Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” 50,65 173 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 50,81 174 Військова академія (м. Одеса) 50,95 175 Закарпатська академія мистецтв 51,03 176 Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 51,33 177 Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 51,44 178 Національна музична академія України 51,59 179 ТОВ “ВНЗ”Амерікан Юніверсіті Київ” 51,64 180 Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 51,91 181 Харківська державна академія культури 51,93 182 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 52,12 183 Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая 52,24 184 Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 52,35 185 Львівський університет бізнесу та права 52,58 186 Академія праці, соціальних відносин і туризму 52,77 187 Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти “Кам'янець-Подільський державний інститут” 52,84 188 Харківська гуманітарно-педагогічна академія 52,91 189 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 52,92 190 ПВНЗ “Київський університет культури” 53,26 191 Дніпровська академія музики 53,53 192 Пенітенціарна академія України 53,89 193 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 54 194 Хмельницька торговельно-економічна академія 54,12 195 Національна академія статистики, обліку та аудиту 54,23 196 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 54,27 197 ПВНЗ “Буковинський університет” 54,58 198 ВПНЗ “Львівський медичний університет” 54,61 199 Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 55,24 200 Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 55,58

Раніше ми розповідали, що учасники НМТ можуть отримувати 10 тисяч щомісяця.