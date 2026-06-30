Рейтинг вузов разработал Центр международных проектов"Еврообразование". При составлении рейтинга были учтены современные тенденции трансформации высшего образования в условиях глубоких перемен.
Смотрите также "Альтернатива есть: что делать, если не сдали НМТ в 2026 году"
Какие вузы Украины стали лучшими
Эксперты учитывали итоги международной конференции IREG 2025 "University Rankings and Challenges of Sustainability". В этом году усилили роль показателей, характеризующих вклад вузов в достижение целей устойчивого развития, уровень социальной ответственности, международной конкурентоспособности и инновационного потенциала.
В число 20 лучших университетов Украины вошли 7 столичных вузов, 3 университета из Львова, по два вуза из Днепра и Харькова и по одному представителю из Сум, Ивано-Франковска, Черновцов, Ровно, Одессы и Ужгорода.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Первое место в рейтинге этого года заняла Львовская политехника.
На второй строчке – Киевский национальный университет имени Шевченко.
На третьей строчке рейтинга этого года – Киевский политехнический институт имени Сикорского.
Сумской государственный университет занял четвертое место.
На пятом месте – Львовский национальный университет имени Франко.
|Рейтинг 2026 ￬
|Высшее учебное заведение
|Сумма индексов учреждения
|1
|Национальный университет "Львовская политехника"
|5,11
|2
|Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
|5,91
|3
|Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
|6,29
|4
|Сумский государственный университет
|7,14
|5
|Львовский национальный университет имени Ивана Франко
|8,76
|6
|Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
|8,9
|7
|Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника
|11,09
|8
|Национальный технический университет "Днепровская политехника"
|11,75
|9
|Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
|11,91
|10
|Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
|13,92
|11
|Национальный университет водного хозяйства и природопользования
|15,04
|12
|Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова
|15,05
|13
|Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
|15,2
|14
|Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
|15,37
|15
|Национальный университет "Киевский авиационный институт"
|15,44
|16
|Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
|16,05
|17
|Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
|16,66
|18
|Ужгородский национальный университет
|17,4
|19
|Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого
|18,17
|20
|Киевский национальный университет строительства и архитектуры
|18,5
|21
|Волынский национальный университет имени Леси Украинки
|18,52
|22
|Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского
|19,32
|23
|Криворожский национальный университет
|19,43
|24
|Западноукраинский национальный университет
|20,04
|25
|Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко
|20,16
|26
|Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
|20,28
|27
|Государственный университет "Житомирская политехника"
|21,33
|28
|Харьковский национальный университет радиоэлектроники
|21,55
|29
|Харьковский национальный медицинский университет
|21,89
|30
|Национальный университет пищевых технологий
|21,97
|31
|Винницкий национальный технический университет
|22,06
|32
|Сумский национальный аграрный университет
|22,54
|33
|Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
|22,54
|34
|Винницкий национальный медицинский университет им. М.И. Пирогова
|22,93
|35
|Государственный торгово-экономический университет
|23,53
|36
|Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка"
|23,6
|37
|Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка
|23,8
|38
|Запорожский национальный университет
|23,94
|39
|Украинский государственный университет науки и технологий
|24,39
|40
|Буковинский государственный медицинский университет
|24,42
|41
|Хмельницкий национальный университет
|24,49
|42
|Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя
|24,58
|43
|Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
|24,89
|44
|Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт"
|25,46
|45
|Межрегиональная Академия управления персоналом
|25,68
|46
|Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова
|25,72
|47
|Полтавский государственный медицинский университет
|25,86
|48
|Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого
|25,91
|49
|Криворожский государственный педагогический университет
|26,26
|50
|Национальный университет "Одесская политехника"
|26,57
|51
|Киевский национальный университет технологий и дизайна
|26,74
|52
|Запорожский государственный медико-фармацевтический университет
|26,78
|53
|Национальный университет гражданской защиты Украины
|26,79
|54
|Национальный университет "Запорожская политехника"
|26,87
|55
|Днепровский государственный медицинский университет
|27,47
|56
|Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
|27,68
|57
|Донецкий национальный университет имени Василия Стуса
|28,12
|58
|Луцкий национальный технический университет
|28,21
|59
|Национальный фармацевтический университет
|28,48
|60
|Национальный лесотехнический университет Украины
|28,51
|61
|Ивано-Франковский национальный медицинский университет
|29,33
|62
|Государственный биотехнологический университет
|29,42
|63
|Днепровский государственный аграрно-экономический университет
|29,6
|64
|Черноморский национальный университет имени Петра Могилы
|29,9
|65
|Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца
|30
|66
|Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля
|30
|67
|Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
|30,19
|68
|Национальный университет здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика
|30,81
|69
|Полтавский государственный аграрный университет
|31
|70
|Херсонский государственный университет
|31,24
|71
|Одесский национальный морской университет
|31,69
|72
|Донецкий национальный медицинский университет
|31,95
|73
|Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко
|32,01
|74
|Государственный университет информационно-коммуникационных технологий
|32,53
|75
|Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
|32,55
|76
|Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского
|32,68
|77
|Одесский национальный медицинский университет
|32,83
|78
|Национальный университет "Черниговская политехника"
|32,83
|79
|Одесский национальный технологический университет
|32,95
|80
|Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды
|33,36
|81
|Украинский государственный университет железнодорожного транспорта
|33,57
|82
|Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского
|33,84
|83
|Национальный университет "Одесская морская академия"
|33,84
|84
|Национальный транспортный университет
|34,08
|85
|Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко
|34,92
|86
|Полесский национальный университет
|34,92
|87
|Черкасский государственный технологический университет
|35,08
|88
|Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
|35,1
|89
|Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого
|35,21
|90
|Бердянский государственный педагогический университет
|35,25
|91
|Белоцерковский национальный аграрный университет
|35,36
|92
|Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова
|35,53
|93
|Донецкий национальный технический университет
|35,79
|94
|Львовский торгово-экономический университет
|35,8
|95
|Винницкий национальный аграрный университет
|36,05
|96
|Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности
|36,49
|97
|Университет таможенного дела и финансов
|36,86
|98
|Николаевский национальный аграрный университет
|36,87
|99
|Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского
|36,92
|100
|Украинский католический университет
|37,23
|101
|Международный университет
|37,29
|102
|Одесский национальный экономический университет
|37,49
|103
|Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного
|37,68
|104
|Университет "Киевская школа экономики"
|38,1
|105
|Приазовский государственный технический университет
|38,2
|106
|Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба
|38,32
|107
|Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко
|38,44
|108
|Государственный налоговый университет
|38,99
|109
|Центральноукраинский национальный технический университет
|39,01
|110
|Киевский национальный университет культуры и искусств
|39,06
|111
|Национальный университет "Одесская юридическая академия"
|39,08
|112
|Университет Григория Сковороды в Переяславе
|39,1
|113
|Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского
|39,25
|114
|Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова
|39,26
|115
|Харьковский национальный университет внутренних дел
|39,72
|116
|Уманский национальный университет
|39,93
|117
|Национальный университет "Острожская академия"
|40,27
|118
|Сумский государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко
|40,54
|119
|Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко
|40,54
|120
|Донбасская государственная машиностроительная академия
|40,83
|121
|Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко
|40,87
|122
|Измаильский государственный гуманитарный университет
|41,29
|123
|Мариупольский государственный университет
|41,31
|124
|Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого
|41,33
|125
|Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко
|41,45
|126
|Ровенский государственный гуманитарный университет
|41,54
|127
|Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя
|41,72
|128
|Херсонская государственная морская академия
|41,98
|129
|Херсонский национальный технический университет
|42,59
|130
|Львовский государственный университет внутренних дел
|42,84
|131
|Национальный университет обороны Украины
|42,95
|132
|Киевский национальный лингвистический университет
|42,97
|133
|Днепровский государственный технический университет
|43,02
|134
|Одесская государственная академия строительства и архитектуры
|43,18
|135
|Херсонский государственный аграрно-экономический университет
|43,87
|136
|Полтавский университет экономики и торговли
|44,58
|137
|Луганский государственный медицинский университет
|44,73
|138
|Днепровский государственный университет внутренних дел
|44,77
|139
|Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия
|44,79
|140
|Национальная академия внутренних дел
|44,81
|141
|Национальная академия Национальной гвардии Украины
|45,25
|142
|Университет экономики и права "КРОК"
|45,37
|143
|Харьковская государственная академия дизайна и искусств
|45,37
|144
|Харьковская государственная академия физической культуры
|46,04
|145
|Житомирский военный институт имени С.П. Королева
|46,35
|146
|Закарпатский венгерский университет имени Ференца Ракоци II
|46,46
|147
|Государственный университет интеллектуальных технологий и связи
|46,56
|148
|Университет управления образованием
|46,6
|149
|Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова
|46,82
|150
|Национальная академия Службы безопасности Украины
|46,93
|151
|Частный высший учебный заведение "Европейский университет"
|46,96
|152
|Государственный университет экономики и технологий
|47,04
|153
|Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
|47,23
|154
|Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого
|47,29
|155
|Одесский государственный университет внутренних дел
|47,47
|156
|ПВО "Киевский международный университет"
|47,48
|157
|Донбасский государственный педагогический университет
|47,5
|158
|ПВУЗ "Киевский медицинский университет"
|47,57
|159
|Университет короля Даниила
|48,2
|160
|Университет имени Альфреда Нобеля
|48,32
|161
|Львовская национальная академия искусств
|48,5
|162
|Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука
|48,58
|163
|ИТ СТЕП Университет
|48,66
|164
|Донецкий государственный университет внутренних дел
|48,83
|165
|Одесский государственный аграрный университет
|48,87
|166
|Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского
|49,22
|167
|Мукачевский государственный университет
|49,86
|168
|Технический университет "Метинвест Политехника"
|49,97
|169
|Классический частный университет
|50,25
|170
|Частное высшее учебное заведение "Международный европейский университет"
|50,32
|171
|Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры
|50,36
|172
|Открытый международный университет развития человека "Украина"
|50,65
|173
|Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Неждановой
|50,81
|174
|Военная академия (г. Одесса)
|50,95
|175
|Закарпатская академия искусств
|51,03
|176
|Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука
|51,33
|177
|Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств
|51,44
|178
|Национальная музыкальная академия Украины
|51,59
|179
|ООО "ВУЗ "Американский университет в Киеве"
|51,64
|180
|Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут
|51,91
|181
|Харьковская государственная академия культуры
|51,93
|182
|Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия
|52,12
|183
|Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая
|52,24
|184
|Львовская национальная музыкальная академия имени М.В. Лысенко
|52,35
|185
|Львовский университет бизнеса и права
|52,58
|186
|Академия труда, социальных отношений и туризма
|52,77
|187
|Учебно-реабилитационное высшее учебное заведение "Каменец-Подольский государственный институт"
|52,84
|188
|Харьковская гуманитарно-педагогическая академия
|52,91
|189
|Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств
|52,92
|190
|ПВУЗ "Киевский университет культуры"
|53,26
|191
|Днепровская академия музыки
|53,53
|192
|Пенитенциарная академия Украины
|53,89
|193
|Кременецкая областная гуманитарно-педагогическая академия им. Тараса Шевченко
|54
|194
|Хмельницкая торгово-экономическая академия
|54,12
|195
|Национальная академия статистики, учета и аудита
|54,23
|196
|Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого
|54,27
|197
|ПВНЗ "Буковинский университет"
|54,58
|198
|ВУЗ "Львовский медицинский университет"
|54,61
|199
|Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного
|55,24
|200
|Запорожский институт экономики и информационных технологий
|55,58
Ранее мы сообщали, что участники НМТ могут получать 10 тысяч ежемесячно.