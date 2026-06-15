Об этом сообщили на правительственном портале. На эти цели в бюджете заложена значительная сумма средств.

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Насколько вырастут стипендии?

В правительстве напоминают, что в госбюджете на этот год предусмотрено 6,6 миллиарда гривен на выплату академических и именных стипендий студентам учебных заведений. Это на 1,2 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году.

Повышение произойдет с нового учебного года.

Вузы

Студенты университетов будут получать следующие повышенные стипендии:

стипендия Президента Украины увеличится с 10 000 гривен до 20 000 гривен в месяц;

стипендия Верховной Рады Украины – с 4 400 гривен до 8 800 гривен;

стипендия Кабинета Министров Украины – с 4 000 гривен до 8 000 гривен;

минимальная академическая стипендия – с 2 000 гривен до 4 000 гривен;

повышенная академическая (за особые успехи) – с 2 910 гривен до 5 820 гривен;

стипендия по отраслевому принципу – с 2 550 гривен до 5 100 гривен;

стипендия по отраслевому принципу (повышенная) – с 3 710 гривен до 7 420 гривен.

Колледжи

Студенты колледжей будут получать следующие стипендии:

стипендия Президента Украины увеличится с 7 600 гривен до 15 200 гривен;

стипендия Верховной Рады Украины – с 3 320 гривен до 6 640 гривен;

минимальная академическая стипендия – с 1 510 гривен до 3 020 гривен;

повышенная академическая (за особые успехи) – с 2 197 гривен до 4 394 гривен;

стипендия по отраслевому принципу – с 1 930 гривен до 3 860 гривен;

стипендия по отраслевому принципу (повышенная) – с 2 809 гривен до 5 618 гривен.

Добавим также, что правительство урегулировало порядок выплат для студентов частных вузов. С нового учебного года они тоже будут получать стипендии.