Не "столбняк": в украинском языке эта болезнь имеет другое название

Украинский язык имеет свою терминологию и свои устоявшиеся названия. Но из-за длительного влияния русского языка мы часто знаем только русский вариант.

Как называть на украинском болезнь "столбняк", рассказываем со ссылкой на объяснение СУМ-11.

Как на украинском – "столбняк"?

Язык – это не только средство общения, но и отражение нашей культуры и научной традиции. Когда мы бездумно переносим чужие слова, мы теряем собственную терминологию, которая формировалась веками.

Одним из таких примеров является слово "столбняк", которое часто можно услышать в быту или даже в медицинском контексте. Подчеркнем, что украинский язык имеет свою терминологию, в частности медицинскую. И как болезнь "столбняк" называется – "правець".

У Словаре украинского языка (СУМ-20) и медицинской терминологии зафиксировано только правець. Это официальное название болезни, которая соответствует международному термину столбняк. Его встретим и в Словаре медицинских терминов.

Правець – острое инфекционное заболевание, характеризующееся коликами. А вызывается микробом, который проникает в организм через раны, царапины, порезы и прочее. Его еще называют – "болезнью царапин". К счастью, сегодня имеем вакцину от этой болезни.

Латинское же название – tetanus, что происходит от греческого τέτανος – "растянутый", из-за характерного течения заболевания.

"Правець" происходит от глагола "правити" в значении "стягивать, сводить". Оно описывает характерные судороги и напряжение мышц, возникающие при этой болезни. Таким образом, украинское название не калькует чужое, а отражает собственное языковое видение симптомов.

А путаница возникает из-за того, что медики в советское время изучали только русскую терминологию, и нам известно больше русское – "столбняк".

Генерализованный мышечный спазм (опистотонус) у больного столбняком. Рисунок шотландского физиолога Чарлза Белла, 1809 / Википедия

Однако в словарях вы встретите и другое слово как синоним – "стовбняк". Оно имеет украинскую словообразовательную традицию, потому что имеем слова "стовп" и "остовпіння".

В художественной литературе вы можете встретить оба слова – "стовбняк" и "правець", но как медицинский термин правильно – "правець".

Это слово употребляется и в переносном значении, когда от страха, шока или удивления ты будто застыл, обездвижен, остановился, замер, затерпел – "Ніби хто у правець поставив!", "стати стовпом" чи по-другому – "остовпіння":

"Христю мов хто у правець поставив від такого питання, вона аж скорчилася" (Панас Мирный).

(Панас Мирный). "Піднявся [козак] та й впав, не зможе устати! Квилять дітки маленькі край його [нього], А жінка стоїть стовбняком у порога" (Николай Костомаров)

А еще слово "правець" можно встретить в украинской ругани, которая звучит как пожелание-проклятие: "Щоб тебе (його, вас і т. ін.) правцем виправило!" или "Правцем поставить!"

"Щоб вас правцем виправило! Отак перекрутили факти" (Александр Ковинька, Кутя).

Хоть в каком-то значении, но вы точно это слово запомните. Говорите на украинском!

