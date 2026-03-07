Не только "стриж": эта птичка имеет более интересное украинское название

Прихода весны и тепла ждут не только люди, но и перелетные птицы, которые совсем скоро начнут возвращаться в Украину. Так кроме биологических названий, каждая из птиц имеет и народное название, которое базируется на наблюдении за птицами.

Можно ли называть на украинском птичку "стриж" и какое другое название она имеет, рассказываем ссылаясь на "Википедию".

Как по-украински называть "стрижа"?

С приходом весны и тепла в Украину возвращаются перелетные птицы. Все мы ждем первой ласточку и очень похожую на нее птичку – стрижа. Эти птички черными молниями парят в воздухе, поражая своей скоростью. Поэтому само название возникло от его полета, ведь он стремительно "стрижет" воздух, рассекая его быстрыми движениями.

Из-за их коротких, однако сильных для сидения на вертикальных поверхностях, лапки, их считали видом безногих ласточек, о чем свидетельствует латинское название – Apus apus.

Впрочем, в украинском языке есть другое название, которое более распространено, и происходит оно от внешнего вида птички, а именно – формы его крыльев. В полете они напоминают изогнутый серп – тонкие, длинные, заостренные и немного изогнутые. Именно эта особенность дала ему имя – серпокрылец. И род птиц, в украинских справочниках, тоже называется "серпокрылые".

Хотя в словарях, например "Словарь.UA", вы найдете слово "стриж" и объяснение – "небольшая похожая на ласточку птица с удлиненным телом и длинными острыми крыльями", однако другое украинское название более уместно.

Конечно, в примерах из художественной литературы середины ХХ века вы найдете именно слово "стриж". Как вот у Олеся Донченко: Зграйка ... гострокрилих стрижів з пронизливим криком метнулась над полем".

Серпокрылец

Но в современной литературе, например, произведении Иллариона Павлюка "Я вижу, вас интересует тьма" используется слово "серпокрылец:" А ще вона точно знала, що пташка, яка б'ється зараз у її власних грудях, – саме серпокрилець".

Впрочем, это еще не все названия. Серпокрылец имеет и народные, которые образовались как от вида птички, так и поведения в полете:

сходством крыльев птицы с серпом: серпорізка, серпокрил, серпокрилик, серпик, серпокрилець, серпокрилка, серпокрильниця;

внешним сходством с ласточкой: чорна ластівка, ластуна;

скоростью птицы: юрик, юричок ;

; короткими и слабыми ногами: коротконожка.

Интересно, что серпокрыльца почти всю жизнь проводят в небе: они спят, едят и даже ухаживают в полете. Их лапки очень слабые, поэтому на земле они чувствуют себя неуклюже, зато в небе – настоящие мастера скорости и выносливости. Как свидетельствуют исследования, они могут провести до 10 месяцев в полете без длительного отдыха и пролететь до 400 километров в день в поисках пищи.

Чтобы не путать серпокрыльца с ласточкой обратите внимание, он заметно больше ласточки, имеет длинные и значительно более узкие крылья в форме серпа. Серпокрылец почти не складывает свои крылья в полете, хвост у него шире и короче чем у ласточки.

Весной, когда птицы возвращаются из теплых краев, от усталости и истощения они могут падать на землю, это время орнитологи называют – "стрижепадом". Если вы нашли птицу на земле, то не оставляйте ее там, она станет легкой добычей кошек. Если есть желание, то можете помочь откормив птичку самостоятельно, рекомендации о рационе можно найти в социальных сетях. На волю здорового стрижа выпускают на открытой местности в благоприятную погоду с весом 38 – 40 граммов. А если нет, то отнесите в ветеринарную клинику.

В 2024 году Украинское общество охраны птиц и Национальный эколого-натуралистический центр выбрали птицей года стрижа (серпокрильца).

Чаще смотрите в небо, именно там, уже скоро, вы увидите птичку и уже точно будете знать, что она называется – серпокрылец.