Не лише "стриж": ця пташка має цікавішу українську назву

Приходу весни та тепла чекають не лише люди, а й перелітні птахи, які зовсім скоро почнуть повертатися в Україну. Так крім біологічних назв, кожна з пташок має і народну назву, яка базується на спостереженні за птахами.

Чи можна називати українською пташку "стриж" та яку іншу назву вона має, розповідаємо посилаючись на "Вікіпедію".

Як українською називати "стрижа"?

З приходом весни та тепла в Україну повертаються перелітні птахи. Усі ми чекаємо першою ластівку та дуже схожу на неї пташку – стрижа. Ці пташки чорними блискавками ширяють у повітрі, вражаючи своєю швидкістю. Тому сама назва виникла від його польоту, адже він стрімко "стриже" повітря, розтинаючи його швидкими рухами.

Через їхні короткі, проте сильні для сидіння на вертикальних поверхнях, лапки, їх вважали видом безногих ластівок, про що свідчить латинська назва – Apus apus.

Втім, в українській мові є інша назва, яка поширеніша, і походить вона від зовнішнього вигляду пташки, а саме – форми його крил. У польоті вони нагадують вигнутий серп – тонкі, довгі, загострені й трохи зігнуті. Саме ця особливість дала йому ім’я – серпокрилець. І рід птахів, в українських довідниках, теж називається "серпокрильцеві".

Хоча у словниках, як-от "Словник.UA", ви знайдете слово "стриж" і пояснення – "невеликий схожий на ластівку птах з видовженим тілом і довгими гострими крилами", проте інша українська назва питоміша.

Звичайно, у прикладах з художньої літератури середини ХХ століття ви знайдете саме слово "стриж". Як от в Олеся Донченко: "Зграйка ... гострокрилих стрижів з пронизливим криком метнулась над полем".

Серпокрилець / ukr.media

Але в сучасній літературі, наприклад, творі Іларіона Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма" використовується слово "серпокрилець: "А ще вона точно знала, що пташка, яка б'ється зараз у її власних грудях, – саме серпокрилець".

Втім, це ще не всі назви. Серпокрилець має і народні, які утворилися як від вигляду пташки, так і поведінки у польоті:

схожістю крил птаха з серпом: серпорізка, серпокрил, серпокрилик, серпик, серпокрилець, серпокрилка, серпокрильниця;

зовнішньою схожістю з ластівкою: чорна ластівка, ластуна;

швидкістю птаха: юрик, юричок ;

; короткими та слабкими ногами: коротконожка.

Цікаво про серпокрильця: дивіться відео

Цікаво, що серпокрильці майже все життя проводять у небі: вони сплять, їдять і навіть залицяються у польоті. Їхні лапки дуже слабкі, тому на землі вони почуваються незграбно, зате в небі – справжні майстри швидкості й витривалості. Як свідчать дослідження, вони можуть провести до 10 місяців у польоті без тривалого відпочинку та пролетіти до 400 кілометрів в день у пошуках їжі.

Щоб не плутати серпокрильця з ластівкою зверніть увагу, він помітно більший за ластівку, має довші та значно вужчі крила у формі серпа. Серпокрилець майже не складає свої крила у польоті, хвіст у нього ширший і коротший ніж у ластівки.

Навесні, коли птахи повертаються з теплих країв, від втоми та виснаження вони можуть падати на землю, цей час орнітологи називають – "стрижепадом". Якщо ви знайшли птаха на землі, то не залишайте його там, він стане легкою здобиччю кішок. Якщо маєте бажання, то можете допомогти відгодувавши пташку самостійно, рекомендації про раціон можна знайти в соціальних мережах. На волю здорового стрижа випускають на відкритій місцевості у сприятливу погоду з вагою 38 – 40 грамів. А якщо ні, то віднесіть до ветеринарної клініки.

У 2024 році Українське товариство охорони птахів і Національний еколого-натуралістичний центр обрали птахом року стрижа (серпокрильця).

Частіше дивіться у небо, саме там, уже скоро, ви побачите пташку і уже точно будете знати, що вона називається – серпокрилець.