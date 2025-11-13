Как продлить отсрочку студенту: что нужно сделать

За время обучения студенту дважды в год следует продлевать отсрочку. Что же для этого следует сделать?

Какой пакет документов следует собрать студенту, у которого заканчивается отсрочка и что нужно сделать дальше, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Как изготовить ЛеоКарт ученику: что нужно знать родителям

Отсрочка студента – как ее продлить?

Право на отсрочку от мобилизации имеют соискатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, интерны и докторанты. А также аспиранты, которые учатся на дневной форме.

В соответствии с изменениями, внесенных в Порядок 31 декабря 2024 года постановлением Кабмина №1558, отсрочка предоставляется на 6 месяцев. А потому, каждые полгода студентам нужно ее продлевать.

Обратите внимание! Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 суток – с 05:30 5 ноября 2025 года – до 05:30 03 февраля 2026 года.

С 1 ноября 2025 года в Украине официально действуют новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. В соответствии с п. 60 Постановления № 560, продление отсрочки осуществляется автоматически.

Если отсрочка оформлена онлайн через "Резерв+", ее действие – продлевается автоматически вместе с продолжением мобилизации.

Система осуществит проверку и в личном кабинете отобразится статус "Отсрочка продлена", или – сообщит о необходимости дополнительных документов.

Обратите внимание! Юристы советуют проверить каждому студенту актуальность статуса в приложении после 5 ноября.

Заметьте, что каникулы и окончание учебного года не являются основанием для потери права на отсрочку. Шесть месяцев отсрочки для студента – это:

сентябрь-февраль,

март-август.

Если не произошло автоматического продления, то самая частая причина – реестры не нашли подтверждения оснований для отсрочки. Поэтому:

проверьте свои данные;

обновите документы онлайн;

при необходимости подайте заявление повторно.

Еще одним важным изменением является то, что с 1 ноября 2025 года года документы на оформление и продление отсрочки ТЦК больше не принимают.

Это следует будет делать через – "Резерв+" или ЦНАПы. Итак, рекомендации, которые действовали ранее, по подаче документов, действующие до 01.11.2025.

Подача документов на продление отсрочки в бумажном виде через ЦНАП:

Приходите в удобный для вас ЦНАП. Подаете заявление и документы (справка из ЕГЭБО, которая подтверждает обучение; паспорт или ID-карта; военный билет или временное удостоверение военнообязанного; предыдущее решение об отсрочке (если есть). Администратор сканирует и передает их в ТЦК и СП.

Когда ваше заявление рассмотрят, администратор сообщит результат и при необходимости распечатает электронный военно-учетный документ с отметкой об отсрочке.

Официальное решение об отказе в отсрочке вам пришлют на электронную почту, или вы сможете забрать документ в ТЦК с мокрой печатью.

ТЦК не может самостоятельно отменить отсрочку. Это может сделать только комиссия.