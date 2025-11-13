Как продлить отсрочку студенту: что нужно сделать
- Отсрочка от мобилизации для студентов с 1 ноября 2025 года продлевается автоматически через онлайн-систему "Резерв+", если она была оформлена онлайн.
- Документы для продления отсрочки больше не принимаются через ТЦК, их следует подавать через "Резерв+" или ЦНАПы.
За время обучения студенту дважды в год следует продлевать отсрочку. Что же для этого следует сделать?
Какой пакет документов следует собрать студенту, у которого заканчивается отсрочка и что нужно сделать дальше, рассказывает 24 Канал.
Отсрочка студента – как ее продлить?
Право на отсрочку от мобилизации имеют соискатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, интерны и докторанты. А также аспиранты, которые учатся на дневной форме.
В соответствии с изменениями, внесенных в Порядок 31 декабря 2024 года постановлением Кабмина №1558, отсрочка предоставляется на 6 месяцев. А потому, каждые полгода студентам нужно ее продлевать.
Обратите внимание! Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 суток – с 05:30 5 ноября 2025 года – до 05:30 03 февраля 2026 года.
С 1 ноября 2025 года в Украине официально действуют новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. В соответствии с п. 60 Постановления № 560, продление отсрочки осуществляется автоматически.
Если отсрочка оформлена онлайн через "Резерв+", ее действие – продлевается автоматически вместе с продолжением мобилизации.
Система осуществит проверку и в личном кабинете отобразится статус "Отсрочка продлена", или – сообщит о необходимости дополнительных документов.
Обратите внимание! Юристы советуют проверить каждому студенту актуальность статуса в приложении после 5 ноября.
Заметьте, что каникулы и окончание учебного года не являются основанием для потери права на отсрочку. Шесть месяцев отсрочки для студента – это:
- сентябрь-февраль,
- март-август.
Если не произошло автоматического продления, то самая частая причина – реестры не нашли подтверждения оснований для отсрочки. Поэтому:
- проверьте свои данные;
- обновите документы онлайн;
- при необходимости подайте заявление повторно.
Еще одним важным изменением является то, что с 1 ноября 2025 года года документы на оформление и продление отсрочки ТЦК больше не принимают.
Это следует будет делать через – "Резерв+" или ЦНАПы. Итак, рекомендации, которые действовали ранее, по подаче документов, действующие до 01.11.2025.
Подача документов на продление отсрочки в бумажном виде через ЦНАП:
- Приходите в удобный для вас ЦНАП.
- Подаете заявление и документы (справка из ЕГЭБО, которая подтверждает обучение; паспорт или ID-карта; военный билет или временное удостоверение военнообязанного; предыдущее решение об отсрочке (если есть).
- Администратор сканирует и передает их в ТЦК и СП.
Когда ваше заявление рассмотрят, администратор сообщит результат и при необходимости распечатает электронный военно-учетный документ с отметкой об отсрочке.
Официальное решение об отказе в отсрочке вам пришлют на электронную почту, или вы сможете забрать документ в ТЦК с мокрой печатью.
ТЦК не может самостоятельно отменить отсрочку. Это может сделать только комиссия.