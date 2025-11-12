Что нужно сделать студенту, чтобы оформить отсрочку, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на рекомендации Минобороны.

Смотрите также Как ученику зайти в электронный дневник: что нужно знать, чтобы пользоваться свободно

Как оформить отсрочку?

Право на отсрочку имеют соискатели профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, интерны и докторанты. Оно регламентируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 560.

Важно! Студенты, которые получают второе или третье высшее образование, а также те, кто учатся на заочной форме, не имеют права на отсрочку и могут быть призваны на военную службу.

Кроме того, с 2025 года право на отсрочку от мобилизации имеют только аспиранты, которые учатся на дневной форме.

К Порядку 31 декабря 2024 года постановлением Кабмина №1558 внесены важные изменения. В частности, оно четко определило правила предоставления отсрочки для соискателей образования и педагогических работников.

Постановление определило срок на который предоставляется отсрочка – студенты, интерны и докторанты получат отсрочку на весь семестр, но не более чем на шесть месяцев (сентябрь-февраль и март-август).

А новация заключается в том, что теперь соискателям образования не нужно каждые три месяца подтверждать статус в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), как было раньше.

Обратите внимание! Информация о студентах содержится в Единой государственной электронной базе образования (ЕГЭБО). Пока в реестре отмечается, что гражданин получает образование, он гарантированно имеет право на отсрочку.

Чтобы оформить отсрочку студенты могут воспользоваться двумя вариантами.

Через приложение Резерв+. Благодаря постоянному обмену данными между ЕГЭБО и реестрами Минобороны, продление отсрочки происходит онлайн. Это значит, что соискателю образования не нужно каждые шесть месяцев обращаться в ТЦК и СП. После верификации и подачи электронной заявки на услугу "отсрочка студенту, аспиранту", отсрочка через приложение предоставляется – автоматически. Непосредственное обращение в ТЦК и СП. Для этого студенты-мужчины должны раз в полгода в своем учебном заведении получить выписку из ЕГЭБО и обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для продолжения отсрочки.

Если вы самостоятельно подаете документы в ТЦК и СП, то ваш пакет документов должен содержать:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военно-учетный документ (военный билет или временное удостоверение);

справку из учебного заведения об обучении по дневной или дуальной форме с указанием даты завершения обучения.

заявление.

После подачи документов – ожидайте решения. Отсрочка предоставляется при условии соответствия последовательности получения образования и верно составленном заявлении.

Обычно, рассмотрение заявления об отсрочке от мобилизации длится до 7 календарных дней с момента его поступления. В некоторых случаях, если нужны дополнительные запросы в другие органы государственной власти, этот срок может быть продлен до 15 дней.

Если вы не получили ответ в течение установленного срока, рекомендуется повторно обратиться в ТЦК лично. Или же в вышестоящие органы – областного ТЦК, Министерства обороны или к адвокату.

В каких случаях могут отказать в отсрочке?

В некоторых случаях студенту могут отказать в отсрочке, частности: