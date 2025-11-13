Як продовжити відстрочку студенту: що потрібно зробити

За час навчання студенту двічі на рік слід подовжувати відстрочку. Що ж для цього слід зробити?

Який пакет документів слід зібрати студенту, у якого закінчується відстрочка та що потрібно зробити далі, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Як виготовити ЛеоКарт учню: що потрібно знати батькам

Відстрочка студента – як її подовжити?

Право на відстрочку від мобілізації мають здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, інтерни і докторанти. А також аспіранти, які навчаються на денній формі.

Відповідно до змін, внесених до Порядку 31 грудня 2024 року постановою Кабміну №1558, відстрочка надається на 6 місяців. А тому, кожні пів року студентам потрібно її подовжувати.

Зверніть увагу! Верховна Рада України продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 діб – з 05:30 5 листопада 2025 року – до 05:30 03 лютого 2026 року.

З 1 листопада 2025 року в Україні офіційно діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Відповідно до п. 60 Постанови № 560, продовження відстрочки здійснюється автоматично.

Якщо відстрочку оформлено онлайн через "Резерв+", її дія – продовжується автоматично разом із продовженням мобілізації.

Система здійснить перевірку та в особистому кабінеті відобразиться статус "Відстрочка продовжена", або ж – повідомить про необхідність додаткових документів.

Зверніть увагу! Юристи радять перевірити кожному студенту актуальність статусу у застосунку після 5 листопада.

Зауважте, що канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку. Шість місяців відстрочки для студента – це:

вересень-лютий,

березень-серпень.

Якщо не відбулося автоматичного продовження, то найчастіша причина – реєстри не знайшли підтвердження підстав для відстрочки. Тому:

перевірте свої дані;

оновіть документи онлайн;

за потреби подайте заяву повторно.

Ще однією важливою зміною є те, що з 1 листопада 2025 року документи на оформлення та продовження відстрочки ТЦК більше не приймають.

Це слід буде робити через – "Резерв+" або ЦНАПи. Отже, рекомендації, які діяли раніше, щодо подання документів, чинні до 01.11.2025.

Подання документів на подовження відстрочки у паперовому вигляді через ЦНАП:

Приходите у зручний для вас ЦНАП. Подаєте заяву і документи (довідка з ЄДЕБО, яка підтверджує навчання; паспорт або ID-картка; військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного; попереднє рішення про відстрочку (якщо є). Адміністратор сканує та передає їх до ТЦК та СП.

Коли вашу заяву розглянуть, адміністратор повідомить результат і за потреби видрукує електронний військово-обліковий документ з позначкою про відстрочку.

Офіційне рішення про відмову у відстрочці вам надішлють на електронну пошту, або ви зможете забрати документ у ТЦК з мокрою печаткою.

ТЦК не може самостійно скасувати відстрочку. Це може зробити лише комісія.