Студенты могут выезжать за границу, но далеко не все: что для этого нужно

В условиях военного времени выезд за пределы Украины для мужчин становится важным вопросом – кто и при каких условиях это может делать.

При каких условиях за границу могут выехать студенты мужчины, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения Правительственного портала.

Смотрите также Как оформить отсрочку студенту и кому могут отказать в этом

Как выехать студенту за границу?

Выезд граждан-мужчин за границу за границу – одна из самых актуальных тем на сегодня. В условиях военного положения эта тема вызывает дискуссии, ведь каждый раз меняются правила. И для многих остается непонятным, кто имеет право покинуть территорию Украины и при каких условиях.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, право на пересечение границы имеют студенты. Мужчины в возрасте с 18 до 22 лет, которые не подлежат военному призыву и получают образование на дневной форме в иностранных вузах, могут выехать за границу на 1 учебный семестр – в рамках системы академической мобильности.

Кто из студентов может выехать за границу / Правительственный портал

Но, чтобы пересечь границу необходимо подготовить следующие документы:

Справка от украинского ВУЗа о направлении на участие в программах академической мобильности в иностранных образовательных учреждениях с указанными сроками учебного семестра и основаниями для сотрудничества.

Отсутствие пересдач экзаменов и отрицательных оценок в течение последнего учебного года.

Сертификат для подтверждения достаточного уровня владения соответствующим языком для обучения в иностранном вузе.

Копия договора академической мобильности где четко должны быть указаны сроки.

Электронный студенческий билет на портале Дия.

Военно-учетный документ с ТЦК и СП.

Какие документы необходимы для выезда за границу студенту / Правительственный портал

Важно! Пересекать границу могут юноши в возрасте от 18 до 22 лет, если они не работают в органах госвласти или местного самоуправления. Если же они занимают такие должности, то могут выезжать в командировку.

Для пересечения границы молодым мужчинам, в рамках командировки, нужно предъявить сотрудникам Госпогранслужбы военно-учетный документ (электронный или бумажный) и загранпаспорт.

Впрочем, учтите – даже если у вас есть все документы, это не гарантирует беспроблемного пересечения границы. Возможна ситуация, когда человек формально имеет право на выезд, но получает отказ из-за неточностей в документах или неправильное толкование норм со стороны пограничников.

Самые распространенные проблемы – это отсутствие всех необходимых отметок в военно-учетных документах, неправильно оформленные справки или отсутствие оригиналов документов.

О том, как правильно оформить отсрочку студентам и как ее продлить 24 Канал писал ранее.

Поэтому, особое внимание обратите на правильность и точность оформленных документов – в бумажном и электронном вариантах! О