Сколько иностранцев сейчас учатся в вузах Украины и на каких специальностях
- В вузах Украины обучаются 20,5 тысячи иностранных студентов.
- Самые популярные специальности среди иностранцев: медицина, менеджмент, судостроение, право, экономика, фармация.
В вузах Украины, даже несмотря на войну, учатся 20,5 тысячи иностранных студентов. И это важное направление работы украинской системы образования.
Об этом заявил заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Николай Трофименко РБК-Украина. Об этом информирует 24 Канал.
Сколько иностранцев получают образование в Украине?
Заместитель министра отметил, что иностранные студенты – инвесторы украинской экономики.
Это студенты, которые инвестируют в украинские университеты и помогают им выстоять, выжить и наполнять специальные фонды. Поэтому это одно из наших приоритетных направлений работы,
– уточнил он.
И добавил, что МОН будет делать все, чтобы увеличивать количество иностранцев и готовиться к приему довоенных больших объемов иностранцев после завершения войны.
Какие самые популярные специальности среди иностранцев?
Самые популярные специальности, которые сейчас выбирают такие студенты, – это:
медицина;
менеджмент;
судостроение;
право;
экономика;
фармация, в том числе и промышленная.
Больше всего студентов – из Китая (6846), Азербайджана (5017), Грузии (1081), Индии (930), Марокко (723), Турции (636),
– рассказал чиновник.
И добавил, что до полномасштабной войны в Украине получали образование примерно 80 тысяч иностранных студентов.
Сколько человек в этом году стали студентами?
- Вступительная кампания 2025 года завершилась окончательно 20 октября.
- По предварительным данным МОН, на первый курс бакалавриата и медицинской магистратуры поступили почти 200 тысяч абитуриентов.
- Из них 70 тысяч поступили на бюджет, а почти 129 тысяч – на контракт.
- Студентами магистратуры стали более 93 тысяч поступающих.
- Что касается аспирантуры, то в этом году на выделенные государством бюджетные места из 5 тысяч возможных студентов зачислили почти 4,7 тысячи будущих ученых.
- Получить степень профессионального младшего бакалавра, то есть поступить в колледжи, в этом году захотели 147 тысяч человек.