Сколько иностранцев сейчас учатся в вузах Украины и на каких специальностях

В вузах Украины, даже несмотря на войну, учатся 20,5 тысячи иностранных студентов. И это важное направление работы украинской системы образования.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Николай Трофименко РБК-Украина. Об этом информирует 24 Канал.

Сколько иностранцев получают образование в Украине?

Заместитель министра отметил, что иностранные студенты – инвесторы украинской экономики.

Это студенты, которые инвестируют в украинские университеты и помогают им выстоять, выжить и наполнять специальные фонды. Поэтому это одно из наших приоритетных направлений работы,

– уточнил он.

И добавил, что МОН будет делать все, чтобы увеличивать количество иностранцев и готовиться к приему довоенных больших объемов иностранцев после завершения войны.

Какие самые популярные специальности среди иностранцев?

Самые популярные специальности, которые сейчас выбирают такие студенты, – это:

медицина;

менеджмент;

судостроение;

право;

экономика;

фармация, в том числе и промышленная.

Больше всего студентов – из Китая (6846), Азербайджана (5017), Грузии (1081), Индии (930), Марокко (723), Турции (636),

– рассказал чиновник.

И добавил, что до полномасштабной войны в Украине получали образование примерно 80 тысяч иностранных студентов.

Сколько человек в этом году стали студентами?