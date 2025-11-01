Скільки іноземців зараз навчаються у вишах України та на яких спеціальностях

У вишах України, навіть попри війну, навчаються 20,5 тисячі іноземних студентів. І це важливий напрям роботи української системи освіти.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко РБК-Україна. Про це інформує 24 Канал.

Скільки іноземців здобувають освіту в Україні?

Заступник міністра зауважив, що іноземні студенти – інвестори української економіки.

Це студенти, які інвестують в українські університети і допомагають їм вистояти, вижити і наповнювати спеціальні фонди. Тому це один з наших пріоритетних напрямів роботи,

– уточнив він.

І додав, що МОН робитиме все, щоб збільшувати кількість іноземців і готуватись до прийому довоєнних великих обсягів іноземців після завершення війни.

Які найпопулярніші спеціальності серед іноземців?

Найпопулярніші спеціальності, які зараз обирають такі студенти, – це:

медицина;

менеджмент;

суднобудування;

право;

економіка;

фармація, зокрема й промислова.

Найбільше студентів – з Китаю (6846), Азербайджану (5017), Грузії (1081), Індії (930), Марокко (723), Туреччини (636),

– розповів посадовець.

І додав, що до повномасштабної війни в Україні здобували освіту приблизно 80 тисяч іноземних студентів.

Скільки осіб цьогоріч стали студентами?