Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Скільки іноземців зараз навчаються у вишах України та на яких спеціальностях
1 листопада, 21:30
2

Скільки іноземців зараз навчаються у вишах України та на яких спеціальностях

Марія Волошин
Основні тези
  • У вишах України навчаються 20,5 тисячі іноземних студентів.
  • Найпопулярніші спеціальності серед іноземців: медицина, менеджмент, суднобудування, право, економіка, фармація.

У вишах України, навіть попри війну, навчаються 20,5 тисячі іноземних студентів. І це важливий напрям роботи української системи освіти.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко РБК-Україна. Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також Заступник Лісового розповів, чи підвищать викладачам зарплату у 2026 році 

Скільки іноземців здобувають освіту в Україні?

Заступник міністра зауважив, що іноземні студенти – інвестори української економіки.

Це студенти, які інвестують в українські університети і допомагають їм вистояти, вижити і наповнювати спеціальні фонди. Тому це один з наших пріоритетних напрямів роботи, 
– уточнив він.

І додав, що МОН робитиме все, щоб збільшувати кількість іноземців і готуватись до прийому довоєнних великих обсягів іноземців після завершення війни.

Дивіться також Частині вишів в Україні збільшили фінансування 

Які найпопулярніші спеціальності серед іноземців?

Найпопулярніші спеціальності, які зараз обирають такі студенти, – це:

  • медицина;

  • менеджмент;

  • суднобудування;

  • право;

  • економіка;

  • фармація, зокрема й промислова. 

Найбільше студентів – з Китаю (6846), Азербайджану (5017), Грузії (1081), Індії (930), Марокко (723), Туреччини (636), 
– розповів посадовець.

І додав, що до повномасштабної війни в Україні здобували освіту приблизно 80 тисяч іноземних студентів. 

Дивіться також Навіть якщо не вступили на бюджет: як пільговики можуть навчатися безоплатно у виші 

Скільки осіб цьогоріч стали студентами?

  • Вступна кампанія 2025 року завершилася остаточно 20 жовтня.
  • За попередніми даними МОН, на перший курс бакалаврату та медичної магістратури вступили майже 200 тисяч абітурієнтів.
  • З них 70 тисяч вступили на бюджет, а майже 129 тисяч – на контракт.
  • Студентами магістратури стали понад 93 тисячі вступників.
  • Щодо аспірантури, то цьогоріч на виділені державою бюджетні місця з 5 тисяч можливих студентів зарахували майже 4,7 тисячі майбутніх науковців.
  • Здобути ступінь фахового молодшого бакалавра, тобто вступити до коледжів, цьогоріч захотіли 147 тисяч осіб.