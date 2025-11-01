Про це заявив заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко РБК-Україна. Про це інформує 24 Канал.

Скільки іноземців здобувають освіту в Україні?

Заступник міністра зауважив, що іноземні студенти – інвестори української економіки.

Це студенти, які інвестують в українські університети і допомагають їм вистояти, вижити і наповнювати спеціальні фонди. Тому це один з наших пріоритетних напрямів роботи,
– уточнив він.

І додав, що МОН робитиме все, щоб збільшувати кількість іноземців і готуватись до прийому довоєнних великих обсягів іноземців після завершення війни.

Які найпопулярніші спеціальності серед іноземців?

Найпопулярніші спеціальності, які зараз обирають такі студенти, – це:

  • медицина;

  • менеджмент;

  • суднобудування;

  • право;

  • економіка;

  • фармація, зокрема й промислова.

Найбільше студентів – з Китаю (6846), Азербайджану (5017), Грузії (1081), Індії (930), Марокко (723), Туреччини (636),
– розповів посадовець.

І додав, що до повномасштабної війни в Україні здобували освіту приблизно 80 тисяч іноземних студентів.

Скільки осіб цьогоріч стали студентами?

  • Вступна кампанія 2025 року завершилася остаточно 20 жовтня.
  • За попередніми даними МОН, на перший курс бакалаврату та медичної магістратури вступили майже 200 тисяч абітурієнтів.
  • З них 70 тисяч вступили на бюджет, а майже 129 тисяч – на контракт.
  • Студентами магістратури стали понад 93 тисячі вступників.
  • Щодо аспірантури, то цьогоріч на виділені державою бюджетні місця з 5 тисяч можливих студентів зарахували майже 4,7 тисячі майбутніх науковців.
  • Здобути ступінь фахового молодшого бакалавра, тобто вступити до коледжів, цьогоріч захотіли 147 тисяч осіб.