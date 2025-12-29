С 2026 года студенты-медики будут проходить обязательную военную подготовку

С 1 января 2026 года студенты-медики будут проходить военную подготовку граждан по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы. С этой даты вступает в силу соответствующий закон.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету". Кто должен пройти эту подготовку, читайте дальше.

Кто будет проходить военную подготовку?

Военную подготовку по программе подготовки офицеров запаса на добровольных началах проходят граждане Украины, которые имеют или получают образовательную степень высшего образования не ниже бакалавра, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор.

Обязательной такая подготовка является для граждан Украины, которые получают высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор.

Вузы всех форм собственности и подчинения, имеющих лицензию на образовательную деятельность по медицинским и фармацевтическим специальностям, обязаны обеспечить прохождение военной подготовки студентами по программе подготовки офицеров запаса.

Ожидается, что реализация закона позволит обеспечить потребности государства в военно-медицинских кадрах и будет способствовать повышению качества, своевременности и полноты медицинской помощи в медицинских подразделениях ВСУ.

Проходят ли студенты базовую общевойсковую подготовку?