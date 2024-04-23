Студенты могут изменить специальность и время обучения: ВРУ приняла важные изменения в высшем образовании

Студенты вузов в Украине смогут индивидуализировать образовательные траектории с помощью междисциплинарных программ. А те, кто учится на контракте, смогут еще и выбирать, сколько лет получать образование.

Изменения предусмотрены в Законе “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития индивидуальных образовательных траекторий и совершенствования образовательного процесса в высшем образовании”. Его 23 апреля приняла во втором чтении Верховная Рада.

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Рада согласовала важные изменения в сфере высшего образования

Изменения будут касаться не только студентов, но и преподавателей и финансирования вузов.

В Минобразования Украины отмечают, что этот закон является важной составляющей комплексной трансформации системы высшего образования.

Что изменится для студентов

После вступления закона в силу будет действовать модель "вступления на отрасль" через междисциплинарную образовательную программу. Она предполагает выбор конкретной специальности не сразу, а после одного или полутора лет обучения в вузе. Также на бакалаврском уровне появятся междисциплинарные образовательные программы (в области или межотраслевые), которые будут отвечать конкретным запросам регионов, работодателей.

Студенты смогут воспользоваться более гибкими темпами и сохранить сроки обучения. Контрактники будут иметь возможность самостоятельно определять продолжительность обучения в университете: закончить 4-летнюю бакалаврскую программу за три года или совмещать обучение с работой и завершить необходимые 240 кредитов ЕКТС за 6 – 8 лет.

Участники академической мобильности смогут признать результаты обучения, полученные в формальном, неформальном и информационном образовании. Это особенно актуально для студентов, совмещающих обучение в украинских ЗВО и за рубежом. Для этого создадут соответствующий порядок.

Что изменится для заведений высшего образования

Университеты в Украине получат большую автономию. В частности, смогут самостоятельно определять инструменты для достижения установленных стандартом компетентностей по нерегулируемым специальностям. В МОН говорят, что это приближает украинскую систему высшего образования к европейским стандартам.

Выборочных дисциплин станет больше.

Для таких регулируемых специальностей как право, медицина, правоохранительная деятельность и т.п. – подробно определят требования к компетентностям и результатам обучения. Для этих специальностей предусматривают государственные квалификационные экзамены.

Стандарты высшего образования будут обновляться в течение следующих месяцев. У них появится больше избирательности. Это поможет увеличить конкуренцию в вузах. Преподаватели инновационных курсов получат больше возможностей, а студенты – высшее качество образования.

Напомним: