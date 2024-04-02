Студенты-мужчины смогут выезжать на обучение за границу: Лисовой назвал условия

Часть студентов-мужчин теперь сможет поехать за границу на обучение или стажировку. Соответствующее решение сегодня, 2 апреля, согласовало правительство Украины.

Глава Минобразования Оксен Лисовой уточнил, что в этом вышеупомянутым студентам поможет академическая мобильность. Это возможность временно выехать за границу для обучения или стажировки, чтобы получить новые знания и опыт.

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Кто из студентов-мужчин сможет поехать учиться за границу

Чиновник также уточнил, что для университетов соответственно такое решение станет также способом укрепить партнерства с иностранными заведениями. И добавил, что из-за военного положения в программах академической мобильности сейчас участвуют только девушки. Зато студенты неоднократно обращались с этим вопросом к президенту Владимиру Зеленскому.

Поэтому сегодня правительство приняло решение, которое позволит ребятам также становиться участниками этих программ – сроком на один семестр. Речь идет только о студентах в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате на дневной форме (или на магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления),

– сообщил министр образования.

Лисовой при этом уточнил, что для пересечения границы с целью обучения на программах академической мобильности необходимо иметь:

е-билет студента;

направление от учебного заведения;

заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;

военно-справочный документ от ТЦК.

Лисовой при этом уточнил, что никаких особых разрешений МОН не будет выдавать.

Министр также отметил: для того, чтобы стать участником такой программы, необходимо иметь высокие баллы и выполнить ряд требований, которые устанавливают учредители программы. И добавил, что МОН работает над усилением системы высшего образования и ее интеграцией в европейское образовательное пространство.