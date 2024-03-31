Избавьтесь от них: какие суржиковые слова ежедневно портят вашу речь

31 марта 2024, 15:30
Читати новину українською

Украинцы довольно часто могут употреблять в своей ежедневной речи суржиковые слова. При этом эти языковые "паразиты" касаются различных сфер человеческой жизни и деятельности.

Однако они только портят вашу речь. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет вам исправить речевые ошибки, которыми вы можете "грешить" чуть ли не ежедневно.

Смотрите также Забудьте о маргаритках, ирисы и пионы: как правильно называть цветы на украинском

Какие "популярные" речевые ошибки не стоит делать

У шестьдесят седьмой подборке расскажем вам, какие суржиковые слова вы можете часто слышать или и употреблять. Отдельные из них могут вам даже казаться привычными. Однако все же запомните их и пользуйтесь в своей речи правильными соответствиями. Собственно, последние, которыми надо заменить "языковой мусор", мы также вам предлагаем в нашей подборке.

  • мішати – заважати;

Если часто ошибаетесь относительно этого слова, помните: мешают сахар в кофе, а человеку "заважають".

  • хватить – вистачить;
  • ладоня – долоня;
  • знаходитись – перебувати;
  • находитися – перебувати, бути розташованим;
Обратите внимание! Найти (укр. знаходити) вы можете только то, что потеряли, а на определенной территории вы "перебуваєте" (укр.). А вот предметы или здания – расположены (укр. розташовані).
  • віднестись – поставитись;

Относить можно конкретную вещь, а к ситуации вы выражаете отношение или "ставитесь" (укр.).

  • возраст – вік;
  • ожидати – чекати;
  • страдати – страждати;
  • захватити – захопити.
Поэтому выражайте свое мнение правильно и красиво – и без суржика!
Автор: Марія Волошин