Позбудьтесь їх: які суржикові слова щодня псують ваше мовлення

Українці доволі часто можуть вживати у своєму щоденному мовленні суржикові слова. При цьому ці мовні "паразити" стосуються різних сфер людського життя та діяльності.

Однак вони лише псують ваше мовлення. Тому Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам виправити мовні помилки, якими ви можете "грішити" ледь не щодня.

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Які "популярні" мовні помилки не варто робити

У шістдесят сьомій добірці розповімо вам, які суржикові слова ви можете часто чути або і вживати. Окремі з них можуть вам навіть здаватися звичними. Однак все ж запам'ятайте їх і послуговуйтеся у своєму мовленні правильними відповідниками. Власне, останні, якими треба замінити "мовне сміття", ми також вам пропонуємо у нашій добірці.

мішати – заважати;

Якщо часто помиляєтесь щодо цього слова, пам'ятайте: мішають цукор у каві, а людині заважають.

хватить – вистачить;

ладоня – долоня;

знаходитись – перебувати;

находитися – перебувати, бути розташованим;

віднестись – поставитись;

Знайти ви можете лише те, що загубили, а на певній територій ви перебуваєте. А от предмети чи будівлі – розташовані.

Відносити можна конкретну річ, а до ситуації ви висловлюєте ставлення чи ставитесь.

возраст – вік;

ожидати – чекати;

страдати – страждати;

захватити – захопити.

Тож висловлюйте свою думку правильно та красиво – і без суржику!