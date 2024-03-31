Позбудьтесь їх: які суржикові слова щодня псують ваше мовлення
Українці доволі часто можуть вживати у своєму щоденному мовленні суржикові слова. При цьому ці мовні "паразити" стосуються різних сфер людського життя та діяльності.
Однак вони лише псують ваше мовлення. Тому Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам виправити мовні помилки, якими ви можете "грішити" ледь не щодня.
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Які "популярні" мовні помилки не варто робити
У шістдесят сьомій добірці розповімо вам, які суржикові слова ви можете часто чути або і вживати. Окремі з них можуть вам навіть здаватися звичними. Однак все ж запам'ятайте їх і послуговуйтеся у своєму мовленні правильними відповідниками. Власне, останні, якими треба замінити "мовне сміття", ми також вам пропонуємо у нашій добірці.
- мішати – заважати;
Якщо часто помиляєтесь щодо цього слова, пам'ятайте: мішають цукор у каві, а людині заважають.
- хватить – вистачить;
- ладоня – долоня;
- знаходитись – перебувати;
- находитися – перебувати, бути розташованим;
- віднестись – поставитись;
Відносити можна конкретну річ, а до ситуації ви висловлюєте ставлення чи ставитесь.
- возраст – вік;
- ожидати – чекати;
- страдати – страждати;
- захватити – захопити.